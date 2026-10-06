Jesús, camionero español en Estados Unidos: “Trabajé 8 meses en un año, todos los días casi sin descanso, y cobré 57.000 euros”

Jesús , como tantos otros, tenía un sueño: subirse a un camión de grandes dimensiones y recorrer las rutas de los Estados Unidos. Y fue esa ilusión la que lo llevó, hace cuatro años, a decidirse a cruzar el Atlántico desde su España natal.

Desde la cuenta Un camionero sin destino en TikTok , este conductor de 42 años se volvió viral al detallar con total transparencia sus ganancias. En uno de sus videos, Jesús explicó que durante el 2025 trabajó únicamente ocho meses y pasó los otros cuatro de vacaciones en su país, junto a familiares y amigos.

El resultado financiero de ese período fue un ingreso bruto de 62.546 dólares (equivalentes a 57.542 euros ). Tras descontar 9574 dólares en impuestos federales (ya contemplando una devolución de Hacienda de 2.500 dólares) y otros 3218 dólares destinados a su seguro médico privado, tuvo una ganancia neta de casi 50.000 dólares , todo gracias a su estricta filosofía de gastos mínimos.

Para Jesús, la clave de estos números radica en un estilo de vida de máximo sacrificio bajo la modalidad norteamericana Over The Road (OTR) , que implica trayectos de larga distancia, de costa a costa, viviendo en la cabina del camión. Gracias a eso, no gasta nada en alquileres o en hospedajes.

Claro que para sostener esos números y ese estilo de vida, le tiene que gustar lo que hace. La rutina es rigurosa: maneja de lunes a domingo prácticamente sin descanso , deteniéndose únicamente entre carga y carga para hacer algo de turismo local. “Yo no vine aquí por el dinero, vine porque era la ilusión que siempre tuve de chiquito” , confiesa Jesús, entre emocionado y convencido.

Con el objetivo de hacer sus horas y sus días más llevaderos, el trabajador español transformó la cabina de su camión en una especie de carpa equipada, en la cual, además de las cosas básicas para subsistir y mantener el orden, tiene también hasta un mini gimnasio para mantenerse en forma, una TV para distraerse e informarse e incluso un espacio para tocar la guitarra que lo acompaña.

Solo en ocasiones excepcionales, cuando el destino ofrece un atractivo de gran interés —como ocurrió el año pasado al desviarse a Texas para presenciar unas carreras de motos o a Milwaukee para conocer el museo de Harley Davidson , según relata—, solicita formalmente dos o tres días libres a la empresa para la cual trabaja.

Esta realidad salarial de los Estados Unidos contrasta drásticamente con la situación del transporte en España, un sector que actualmente sufre una escasez crítica de más de 20.000 conductores profesionales por el envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo generacional.

La media salarial de un camionero de larga distancia en ese país europeo ronda actualmente los 30.000 a 40.000 dólares brutos anuales, sin contar los descuentos impositivos y los gastos lógicos para vivir. Unos números bastante alejados de los descriptos por Jesús.

De hecho, según los cálculos que el propio español expuso en sus redes, si él hubiera optado por trabajar los 12 meses completos del año sin interrupciones, sus ingresos brutos habrían alcanzado los 93.819 dólares , aunque en ese caso los descuentos por impuestos y seguro médico habrían llegado hasta un 28% sin derecho a devoluciones.

Le hubiera quedado algo más de plata, es cierto, pero tampoco hubiera sido tanta la diferencia como para no tomar la decisión que tomó: trabajar solo ocho meses y vacacionar en España los otros cuatro.

Pero no sólo se trata de plata y ganancia material. El propio Jesús lo explica muy bien, resaltando la calidad del trabajo, los servicios de primer nivel con que cuentan los camioneros en las rutas de todo Estados Unidos y “lo cómoda que es la vida en este majestuoso país” .

En relación a las normativas vigentes, también hay diferencias. En la Unión Europea , los tiempos de conducción y descanso están protegidos por el uso obligatorio del tacógrafo digital, exigiendo paradas obligatorias diarias y descansos semanales estrictos.

En contrapartida, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) de Estados Unidos estipula límites semanales más amplios, permitiendo hasta 70 horas de conducción en un bloque dinámico de 8 días, lo que hace posible estas jornadas ininterrumpidas de lunes a domingo a las cuales se refiere.

Pese a la fatiga que este ritmo de camionero full time conlleva , el madrileño Jesús Dueñas desborda de felicidad con su trabajo, está agradecido por cómo lo tratan a pesar de ser extranjero y, sobre todo y tal cual él mismo detalló, tiene bastantes dólares en el bolsillo.

Fuente: TN