ADEPA rechaza y lamenta la nueva ola de insultos del Presidente contra editores y periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado este martes en el que "lamenta y rechaza una nueva serie de agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X ".

"En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas", recopiló la asociación periodística, para reiterar una advertencia entre el derecho a cuestionar y la descalificación.

En ese sentido, ADEPA remarcó una postura que ha sostenido desde siempre. "Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso pueda evaluarla como sesgada , tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida , incluso en tono enérgico y vehemente" .

Pero aclaró la diferencia entre la crítica y la agresión. "Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio , que afectan no sólo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social. La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder pero no para avalar los ataques personales ", puntualizó en la publicación.

En los últimos días, ADEPA registró una serie de agravios a periodistas y medios proferidos por Milei desde sus redes. La lista incluyó a Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, del diario La Nación ; María Eugenia Duffard , de Infobae ; Jesica Bossi, de TN y Clarín ; Luis Novaresio , de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín ; y Gustavo Sylvestre, de C5N.

Fuente: Clarín