Javier Milei se presenta ante empresarios en EE.UU.

WASHINGTON.- En su décimo noveno viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, Javier Milei habla este jueves ante empresarios e inversores en la sede de la Cámara de Comercio de esta capital.

Con la presentación del secretario de Energía norteamericano , Chris Wright , en otra muestra de la sintonía entre ambas administraciones, el libertario busca oportunidades de inversión en el país en un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” .

Se trata del encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en la estadía de Milei en Washington. Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente , uno de los ejes de la actual campaña electoral.

También será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa” , en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos , cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo , y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark , será la encargada de abrir el evento.

Acompañado por el canciller Pablo Quirno ; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford , quienes también se hicieron presentes anoche en la Gala Oficial de la Herencia Hispana , Milei luego dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle , enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) .

En la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos , Milei le dio un fuerte respaldo a Trump, quien enfrenta la posibilidad de que los demócratas avancen en el Congreso si logran un buen resultado en los comicios del próximo 3 de noviembre.

“Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, señaló el libertario.

Fuente: La Nación