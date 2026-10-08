Investigan la muerte de un suboficial de 26 años en la Base Aérea de Morón: tenía un disparo en la cabeza

Un suboficial de 26 años fue encontrado muerto este miércoles en la Base Aérea de Morón , provincia de Buenos Aires. La Justicia Federal ordenó una autopsia para esclarecer las causas.

El joven, nacido en Córdoba, se encontraba cumpliendo tareas de seguridad junto a otras dos compañeras. Fueron ellas quienes encontraron el cuerpo al volver de su período de descanso.

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El hecho ocurrió en un sector de vigilancia ubicado cerca de uno de los accesos a la base, en las inmediaciones de las calles Santa María de Oro y Máximo Paz.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el joven fue encontrado sin vida dentro de una garita de seguridad y junto a su cuerpo había un arma reglamentaria .

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que podría haberse tratado de un suicidio, aunque todavía se esperan los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió.

A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aérea Argentina confirmó el fallecimiento: “Lamentamos informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar de Morón”.

“Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso ”, señalaron.

Finalmente, la institución expresó sus condolencias: “La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 5, a cargo de Lorena Reynoso.

Entre las primeras medidas, la Justicia ordenó el secuestro del arma y del celular del joven, además de la toma de declaraciones a las personas que se encontraban en el predio al momento del hecho.

Además, se dispuso la intervención de la Policía Federal para llevar adelante las pericias correspondientes y analizar los elementos personales del joven.

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Por su parte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia, cuyos resultados serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte.

La causa fue caratulada de manera preliminar como “averiguación de causales de muerte”. Por el momento, los investigadores no encontraron indicios de la participación de terceras personas, aunque la investigación continúa abierta.

Fuente: TN