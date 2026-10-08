Consejo de la Magistratura: los jueces eligieron a sus representantes y el peronismo dio la sorpresa

La distribución de fuerzas en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura que entrará en funciones en 2027 experimentó un cambio esta noche, cuando se conocieron los resultados de la elección de consejeros jueces de todo el país reunidos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal.

Con los resultados difundidos esta noche, las cuatro listas que competían lograron colocar cada una a su candidato. De todos modos, resta el recuento definitivo en una elección muy ajustada donde todo se definió por un voto .

Así, por ahora, entrarán en el Consejo de la Magistratura el representante de la oficialista Lista Bordó, Marcelo Gallo Tagle ; el representante de la lista Celeste 1, cercana al peronismo, Walter Venditti , juez de tribunal oral de San Martín; la camarista laboral Gabriela Vázquez , que encabeza la lista Celeste 2, más cercana al kirchnerismo; y Juan Manuel Culotta , de la lista de Compromiso Judicial.

Si se confirman estos resultados en el conteo final, que se realizará en los próximos días, esta distribución implica que la lista Bordó , que hasta ahora tenía dos consejeros (el camarista Diego Barroetaveña y la jueza civil Agustina Díaz Cordero), y que por la división de los celestes aspiraba a ganar tres lugares, ahora tendrá uno solo .

La lista Bordó perdió el consejero, por un solo voto , a manos del peronismo, pues las “listas celestes” lograron incorporar dos representantes, con matices entre ellos. Hasta ahora tenía uno solo, el camarista de San Martín Alberto Lugones.

Compromiso Judicial, un espacio que se mueve con mayor independencia de los partidos políticos, conserva su consejero: la jueza Alejandra Provitola dejará su lugar a Juan Manuel Cullotta.

Esta distribución es la que informaron este jueves por la noche voceros de la lista oficialista, que advirtieron que, como la diferencia es de un solo voto, resta realizar aún el conteo definitivo para confirmar esos resultados. El recuento se hará cuando lleguen las urnas del interior del país.

Los números que se informaron indicaban que la lista Bordó tenía 203 votos; Compromiso Judicial, 185 votos; la lista Celeste 1, 102 votos (la mitad más un voto que la Bordó), y la Celeste 2, que fue la revelación de esta elección, 127 votos.

Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder . Los abogados completarán su representación con elecciones a fines de este mes.

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti , y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.

Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola , designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados. Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los jueces ahora electos; a los que envíe el Congreso y a Diego Molea , ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.

Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.

Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.

La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía , que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno. Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri , administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.

Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene , expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.

Allí pesa un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.

Son los que sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos , lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional , como primera candidata, a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo , quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.

El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino , concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.

Fuente: La Nación