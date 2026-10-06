Inma y Jesús, trabajadores de limpieza en Noruega: “En 3 meses ahorramos 10.000 euros”

Inma y Jesús , una pareja española, dieron un giro a su vida y se mudaron de España a Noruega. Ambos eran trabajadores sociales y aseguran que podían ahorrar 400 euros al mes .

La decisión de mudarse no fue inmediata. Durante varios meses dedicaron entre cinco y seis horas diarias a buscar oportunidades laborales en el extranjero . Consiguieron empleo para la temporada de verano en Noruega y se animaron a dar el salto.

En solo tres meses, la pareja aseguró haber ahorrado 10.000 euros , una cifra muy superior a la que podían reunir en España. Compartieron su experiencia en redes sociales, donde aclararon que su caso es personal y que el ahorro puede variar según el trabajo, el salario y el costo de vida de cada uno.

Para Inma y Jesús, el cambio no fue solo económico. Explicaron que, por primera vez en mucho tiempo, sienten que avanzan hacia la vida que desean. El dinero acumulado es una herramienta para acercarse a su objetivo de viajar y organizar su futuro con mayor libertad.

La pareja remarcó que lo más valioso no es el monto ahorrado, sino la posibilidad de elegir cómo quieren vivir. Su historia refleja una tendencia creciente entre jóvenes españoles que buscan en el trabajo temporal en el extranjero una vía para financiar proyectos personales o mejorar su situación financiera.

Aunque la diferencia de ahorro fue notable para Inma y Jesús, advirtieron que no todos los casos son iguales. El resultado depende de múltiples factores: el tipo de empleo, el salario, el alojamiento, los impuestos y el costo de vida en el país de destino.

Su experiencia, compartida en TikTok, generó debate sobre las oportunidades y desafíos de emigrar para trabajar y ahorrar, y puso en foco la realidad de muchos jóvenes que buscan alternativas fuera de España para cumplir sus metas.

Fuente: TN