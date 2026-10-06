Allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: Secuestraron 60.000 dólares

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La Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación contra una mujer acusada de revender entradas para el partido entre Argentina y Benín, que será el último encuentro de Lionel Messi con la Selección en el país.

La causa comenzó el 29 de septiembre, luego de que en redes sociales aparecieran numerosas publicaciones con entradas para el encuentro a precios muy superiores a los oficiales. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, encabezada por Maximiliano Vence.

Las localidades oficiales se agotaron en menos de dos horas a través de Deportick. Los precios iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para algunas plateas.

Sin embargo, en el mercado de reventa se llegaron a ofrecer entradas por más de $6 millones. Una localidad popular que costaba $90.000 era ofrecida a $823.668, mientras que una entrada para San Martín Baja, cuyo valor oficial era de $450.000, aparecía publicada a $2.402.366.

A partir de las tareas investigativas, los agentes llegaron hasta la vivienda de la sospechosa y la Justicia ordenó el allanamiento.

Durante el procedimiento fueron encontradas nueve entradas para Argentina-Benín: siete correspondientes al sector Belgrano Baja y otras dos para la Platea Sívori Alta.

Además, los efectivos secuestraron $9.850.000 en efectivo y US$56.300. También incautaron una notebook, un teléfono celular, anotaciones y una máquina contadora