Indignación en Nordelta: un vecino le disparó con un arma a los carpinchos y fue denunciado por maltrato animal

La polémica por los carpinchos dentro de Nordelta sumó un nuevo capítulo, quizás uno de los más violentos registrados hasta hoy. Un grupo proteccionista difundió el video de un vecino que le dispara con un arma a los animales que se acercan a su casa, ubicada junto a uno de los lagos artificiales internos de la megaurbanización privada de Tigre.

El hecho fue denunciado formalmente y, según confirmaron fuentes policiales a Clarín , este lunes se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado .

El grupo proteccionista La Voz de los Carpinchos publicó la filmación en su cuenta de Instagram, donde detalla que el video fue grabado el 17 de septiembre dentro del barrio Los Alisos , de Nordelta.

En el video, que dura apenas diez segundos, se ve cómo el agresor camina en lo que parece ser el límite de un lote y dispara dos veces hacia los animales , y luego le apunta a otro.

En otra filmación, un poco más extensa, se lo ve mientras camina por el borde de la pileta de la vivienda y se escuchan cuatro detonaciones . En todos los casos apunta hacia el sector del lago que bordea la propiedad, donde se ve que hay al menos un carpincho.

En una historia publicada este lunes sumó la imagen de un carpincho herido, presuntamente muerto, aunque sin confirmar si tenía vínculo con los videos difundidos.

"Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina", detalló la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), en un comunicado publicado por La Nación.

El texto agrega que la AVN "realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la Justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia".

La presencia de carpinchos dentro de Nordelta, uno de los proyectos inmobiliarios más exclusivos de la zona norte, viene siendo eje de una fuerte polémica desde hace años. Ya en pandemia se habían viralizado videos en los que se los veía caminando de a decenas por las calles internas.

A principio de este año, hubo otro escándalo cuando personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia dispuso un operativo para desalojarlos y una ONG de vecinos se autoconvocó para impedirlo .

Los promotores de la medida indicaban que el traslado era solo parcial e incluía a una familia de animales que se había instalado en una zona donde corría un peligro de atropellamiento. Según se explicó desde la administración de Nordelta, en ese momento había cerca de 900 ejemplares dentro de la urbanización .

Fuente: Clarín