Entregan el Nobel de Medicina a tres científicos por investigar la actividad cerebral

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes a tres científicos "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética", que el cerebro utiliza para activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales.

Karl Deisseroth, de 54 años, Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética. Están radicados en universidades de Alemania y Estados Unidos.

Los descubrimientos de estos tres científicos en la optogenética, un método que permite mostrar cómo las células nerviosas dan forma a los recuerdos, los sentimientos y los comportamientos en el cerebro vivo, "han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia", dice el fallo.

Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos.

El comité elogió en la red social X su trabajo al enfatizar que el método “ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”.

La Asamblea del Nobel precisó que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg en Alemania.

"La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que contribuyen a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", subrayó la Asamblea Nobel.

A principios de la década de 2000, Hegemann y Nagel descubrieron la canalrodopsina, una proteína de las algas con propiedades únicas en la superficie de la célula. Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. A continuación, los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico.

Hegemann se preguntaba cómo la Chlamydomonas, un alga unicelular, es capaz de nadar hacia una fuente de luz. Hegemann y Nagel descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

Deisseroth, por su parte, transformó la proteína canalrodopsina en un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas. Así introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, logró activar una señal nerviosa, avance que publicó en 2005. Dos años más tarde, consiguió que este interruptor controlado por la luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares). El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se revelará el 12 de octubre.

Fuente: Clarín