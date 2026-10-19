Horacio Anselmi, preparador físico: “El talento individual es importante, pero no alcanza por sí solo”

El alto rendimiento no se limita al deporte profesional ni a la competencia por una medalla. También implica aprender a utilizar el cuerpo de la mejor manera posible, sostener hábitos saludables y desarrollar el máximo potencial de cada persona.

Horacio Anselmi, preparador físico, compartió en AURA Stream las claves para lograr el alto rendimiento y las dificultades que enfrentan los deportistas argentinos. Con más de 40 años de trayectoria, el preparador físico formó a figuras como Gaby Sabatini, Juan Martín Del Potro, David Nalbandian y participó en equipos como Las Leonas y Boca Juniors .

El experto reflexionó sobre las claves de la preparación física, la importancia del sueño y la necesidad de fortalecer las estructuras deportivas argentinas. Además, explicó cómo identificar a los jóvenes con potencial para convertirse en campeones y por qué considera fundamental enseñar las habilidades motrices desde la infancia.

Para Anselmi, el secreto no está solo en la cantidad de horas de entrenamiento, sino en la calidad de la recuperación. “ El gran tema acá no está en lo que hagas, sino en cómo te recuperás de lo que hacés ”, remarcó. En ese sentido, subrayó que el sueño es la “llave maestra” para el rendimiento físico y mental.

El preparador físico recomendó organizar las rutinas para aprovechar las primeras horas del día: “ Arrancar temprano te permite evitar el tráfico y tener el resto del día para estudiar, trabajar o hacer otras cosas”.

Entre las principales medidas para lograr un mejor rendimiento destacó:

El preparador aclaró que los cambios de hábito deben ser graduales y adaptados a cada persona, no todos tienen el mismo tiempo de adaptación.

“ El alto rendimiento no significa jugar y ganarle a otro, significa usar lo mejor que podés a tu cuerpo ”, explicó. Para él, cualquier persona puede buscar su mejor versión a través del entrenamiento y la organización de sus hábitos.

Por eso, comparó el cuerpo con un auto de alta gama: “Si sabés cómo usar todos los recursos, podés aprovecharlo al máximo” .

Una de las tareas actuales de Anselmi es buscar jóvenes con potencial para el alto rendimiento, en especial en pueblos del interior. Explicó que el primer paso es observar las características físicas adecuadas para cada disciplina, los reflejos primarios y la fuerza. “Si esos factores se alinean, podés tener un Del Potro o una Pareto”, ejemplificó.

Al analizar el deporte argentino, resaltó la tradición de esfuerzo y solidaridad heredada de generaciones anteriores. “El argentino tiene una cercanía directa con el sacrificio, y eso lo hace competitivo en el mundo”, sostuvo. Propuso que los grandes deportistas funcionen como faros para inspirar a los más jóvenes, mencionando a Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas como ejemplos.

Sin embargo, advirtió sobre los problemas estructurales: la falta de continuidad, la salida de entrenadores al exterior y la necesidad de equipos nacionales sólidos y financiación mínima para sostener el desarrollo. “ El talento individual es importante, pero no alcanza por sí solo. Hace falta preparación, continuidad y una estructura que acompañe el crecimiento ”, concluyó.

Fuente: TN