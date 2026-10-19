Al Gore, sobre el cambio climático: “Tenemos que dejar de usar el cielo como una cloaca abierta”

Al Gore dedicó buena parte de su carrera política a advertir sobre los riesgos del cambio climático. Sus intervenciones públicas se concentraron en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la necesidad de transformar la manera en que las sociedades producen y consumen energía.

El exvicepresidente de Estados Unidos recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 , junto con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), por sus esfuerzos para generar conciencia sobre los cambios en el medio ambiente y sentar las bases de medidas para contrarrestarlo.

Sin embargo, sus advertencias no se limitaron a los discursos sobre el futuro del planeta. En una entrevista con CBS News en 2022, Gore sostuvo que la prioridad era dejar de utilizar la atmósfera como un espacio donde se acumula la contaminación provocada por la actividad humana .

“La prioridad número uno es dejar de usar el cielo como una cloaca abierta para toda esta contaminación que provoca el calentamiento global y que es generada por el ser humano”, afirmó Gore durante la entrevista.

El exvicepresidente utilizó esa comparación para describir la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera, que retienen calor y contribuyen al calentamiento del planeta.

La metáfora no era nueva en sus intervenciones. En su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, pronunciado el 10 de diciembre de 2007, ya había comparado la contaminación atmosférica con una cloaca abierta para explicar el aumento de las concentraciones de gases que atrapan el calor.

Al Gore nació en Washington D. C., Estados Unidos, en 1948. Fue vicepresidente del país durante la presidencia de Bill Clinton, entre 1993 y 2001, y luego se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas de la lucha contra el cambio climático.

Su documental Una verdad incómoda , estrenado en 2006, contribuyó a difundir información sobre el calentamiento global y sus posibles consecuencias. La película recibió el Oscar al mejor documental en 2007.

Ese mismo año, Gore compartió el Premio Nobel de la Paz con el IPCC. El reconocimiento destacó los esfuerzos para difundir conocimientos sobre el cambio climático causado por la actividad humana y promover medidas para enfrentarlo.

Desde entonces, el dirigente continuó participando en debates internacionales sobre las emisiones contaminantes, las energías renovables y las políticas necesarias para limitar el calentamiento global.

Fuente: TN