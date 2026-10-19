Si tenés bandejas de plástico vacías en tu casa, poseés un tesoro: las 7 ideas modernas para aprovecharlas y no tirarlas

Las bandejas plásticas de frutillas y uvas suelen terminar en la basura después de consumir la fruta. Sin embargo, si están limpias y en buenas condiciones, pueden reutilizarse para organizar objetos pequeños y aprovechar mejor el espacio en cajones, estantes y escritorios.

Su transparencia permite identificar el contenido, mientras que las tapas de algunos modelos ayudan a mantener las cosas agrupadas. La clave es elegir cada uso según el tamaño, la profundidad y la resistencia del recipiente.

Antes de empezar, lavá las bandejas con agua y detergente, retirales las etiquetas y dejalas secar por completo. Evitá utilizar envases agrietados, deformados o con bordes filosos.

Además de reducir la cantidad de residuos que generamos, reutilizar las bandejas plásticas de frutas permite encontrar soluciones prácticas para mantener el orden en casa sin gastar dinero. Antes de desecharlas, revisá si pueden cumplir una nueva función y elegí un uso que se adapte a su tamaño y resistencia.

Fuente: TN