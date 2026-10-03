Hizo “wheelie” con la moto, chocó a un joven y lo dejó en terapia intensiva: ya estaba imputado por la muerte de una ciclista

Un joven fue internado en terapia intensiva tras ser atropellado por el conductor de una moto, de 18 años , que estaba haciendo “wheelie” en la calle . La investigación tiene bajo la lupa al responsable, debido a que ya está imputado en una causa por la muerte de una ciclista .

Todo ocurrió el jueves 24 de septiembre, alrededor de las 17 horas, en la localidad de Melchor Romero , ciudad de La Plata. En ese momento, en la zona de 520 y 168, el sospechoso, identificado como Santiago Adrián Candia , habría realizado maniobras peligrosas e impactado contra la víctima, que también circulaba en una moto.

Según los testimonios incorporados a la investigación, tras el accidente se generó una discusión entre las personas involucradas y allegados del conductor habrían agredido a la víctima . De acuerdo a lo que informó La Plata Noticias , debió ser trasladada al Hospital Italiano, donde quedó internada en terapia intensiva por presentar politraumatismos , fractura de maxilar y de húmero y una lesión en la quinta vértebra .

Tras el choque, familiares y vecinos comenzaron a reunir distintos elementos que, según sostienen, podrían ser importantes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellos mencionan testimonios de personas que presenciaron el hecho, videos y audios . Por eso, reclaman que ese material sea incorporado al expediente que lleva adelante la Fiscalía N° 14 de La Plata .

El antecedente que complica al joven ocurrió apenas unos meses antes, también en Melchor Romero. El 3 de marzo de 2026 , Candia circulaba en un Chevrolet Classic por la zona de avenida 520 y 168 bis cuando chocó contra una bicicleta.

La mujer que iba en la bicicleta era Yésica Paola Squire, de 43 años . Después del accidente quedó internada durante más de dos meses en el Hospital Alejandro Korn, hasta que murió el 9 de mayo como consecuencia de las heridas que había sufrido.

Por ese episodio, Candia había sido imputado inicialmente por lesiones culposas . Sin embargo, después de la muerte de Squire, la causa cambió de calificación y pasó a investigarse como homicidio culposo . El expediente quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata.

Ahora, después del nuevo accidente, familiares y vecinos volvieron a pedir que la Justicia avance con rapidez. Uno de los puntos que intentan esclarecer es qué ocurrió con la motocicleta que estaba involucrada en el choque y cuál era su cobertura de seguro.

Fuente: TN