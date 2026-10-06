Hispana, Mayo y Fundición Monumental: cómo diferenciar las farolas históricas de la Ciudad de Buenos Aires

Cuando se camina por la Ciudad de Buenos Aires, hay detalles que suelen pasar desapercibidos . Entre todos ellos están las farolas históricas que iluminan calles, avenidas, plazas y diferentes lugares turísticos.

Estas farolas forman parte de la identidad de la Ciudad y fueron diseñadas para conservar la estética de los antiguos sistemas de iluminación . Y aunque pueden parecer similares, existen diferencias entre sí para poder identificarlas.

Entre los modelos se distinguen tres tipos de farolas que alumbran las calles de la Ciudad de Buenos Aires:

Para diferenciarlas, hay que prestar atención principalmente a la parte superior de cada estructura , conocida como capitel, y al tipo de cubierta de vidrio que protege la fuente de luz.

Se distingue por tener una estructura superior ornamentada. Su capitel está realizado en fundición de aluminio, tiene formato circular y cuenta con una apertura en la parte superior.

La estructura está sostenida por una especie de U formada por dos brazos artísticos ornamentados , que terminan en un penacho de fundición.

En la parte superior también posee una canopia de vidrio transparente , una de las características que permite diferenciarla de otros modelos.

Tiene una apariencia más compacta en su parte superior y se diferencia especialmente por el tipo de cubierta que protege la luz. Cuenta con una canopia de vidrio opal tipo Mayo y un capitel fabricado en fundición de hierro grafítico maquinable.

La columna también está realizada en fundición de hierro gris maquinable. A diferencia de la Hispana, el diseño no utiliza el conjunto de brazos artísticos y penacho que caracteriza a ese modelo.

Comparte algunos elementos con la Farola Mayo, pero tiene características propias. Su columna está fabricada en fundición de hierro gris maquinable , mientras que el capitel es de fundición de hierro grafítico maquinable.

En este caso, la canopia es de vidrio opal , sin la especificación “tipo Mayo” que aparece en el modelo anterior. También utiliza un portalámparas de porcelana de uso eléctrico.

Fuente: TN