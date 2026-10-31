“Hay que practicar y siempre estar preparados”: la frase del hombre acusado de matar a su familia en Merlo

El hombre acusado de haber asesinado a su pareja y a sus tres hijos en Merlo había publicado un video en Facebook en el que se lo veía practicando tiro. En los comentarios, dejó una frase que ahora llama la atención: “Hay que practicar y siempre estar preparados”.

El intercambio ocurrió el 6 de octubre, cuando una persona le escribió: “Hola Eyvind! Buenos tiros amigo!”. El hombre respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparados. Abrazo grande”.

El comentario se conoció después del hallazgo de los cinco integrantes de la familia sin vida, ocurrido este viernes por la tarde en una casa de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Los investigadores buscan determinar si el hombre los asesinó y luego se quitó la vida.

La historia de Eyvind Soihit Meza empezó mucho antes del horror que conmocionó a Merlo. Más de una década atrás había llegado solo a la Argentina, con pocas pertenencias y la intención de construir una nueva vida.

En octubre de 2017, participó de un grupo de Facebook de venezolanos que vivían en Buenos Aires. Allí respondió la consulta de un compatriota que evaluaba emigrar y relató cómo habían sido sus primeros pasos en el país.

Según contó, al llegar se alojó en una habitación compartida de un hostal de San Telmo y consiguió trabajo en comercios chinos. Mientras buscaba mejores oportunidades, ajustaba sus gastos y se alimentaba con productos económicos, como arroz y pastas.

Con el paso del tiempo logró establecerse y reunirse con su familia. “Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos” , escribió en aquella publicación. También alentó a otro venezolano que quería instalarse en el país: “No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother”.

En las semanas previas al hallazgo de los cinco cuerpos, el hombre había compartido en Facebook distintas imágenes relacionadas con las armas de fuego. En algunas aparecía posando con pistolas y en otras mostraba prácticas de tiro.

Uno de esos posteos tuvo una respuesta que llamó la atención: después de que un contacto lo felicitara por sus disparos . Incluso había publicado fotografías de una pistola Sarsilmaz SAR 9, calibre 9 milímetros, el mismo modelo que los investigadores encontraron junto a su cuerpo en la vivienda familiar.

La principal hipótesis de la investigación es que utilizó esa arma para matar a su pareja, Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y a los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años, antes de quitarse la vida. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón. Las autopsias y las pericias sobre el arma serán claves para reconstruir la secuencia de las muertes.

Fuente: TN