“Hay que evitar que manipulen el sistema electoral para la reelección de Milei”: Kicillof advirtió a la oposición y reclamó unidad para mantener las PASO

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , pidió este jueves que el peronismo y otros sectores opositores coordinen una posición para sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), alertando de que una eventual eliminación de esa instancia electoral favorecería al presidente Javier Milei en su objetivo de obtener la reelección.

"Desde que cayó (Manuel) Adorni, el Gobierno se está dedicando a una sola cosa, que es la reelección de Milei (...) Están viendo cómo lograrla. Y entre una de esas cosas está la eliminación de las PASO. Milei se juntó con sus consultores, sus encuestadores, y les dijo: ‘ Para que me vaya bien a mí, tengo que sacar las PASO ’", dijo Kicillof entrevistado por el canal C5N .

"Sacar las PASO es lo que beneficia a Milei. Cuando nos reunimos con diferentes sectores, lo que hablamos fue que había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral al beneficio de la reelección de Milei", agregó el gobernador.

Sin ponerle nombre y apellido a los participantes de ese encuentro, el mandatario provincial marcó que los sectores que participaron de ese diálogo coincidieron en que hay que evitar que las normas electorales queden supeditadas a los intereses del oficialismo.

Por otra parte, Kicillof consideró que la estrategia opositora para ser gobierno no puede limitarse a cuestionar la gestión libertaria y esperar que el oficialismo fracase en su plan económico.

"No alcanza conque a Milei le vaya mal para que en 2027", indicó el gobernador y argumentó que "lo que quiere decir Milei es que hay que votarlo a él porque no hay otro camino, porque no hay alternativa".

Y, sostuvo que desde la oposición "tenemos que hacer un trabajo muy importante, que es un trabajo también a nivel federal".

La advertencia de Kicillof sale al cruce de la aceleración que el Gobierno -liderado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli- imprimió a su estrategia de seducir a gobernadores aliados para que terminen de comprometer los votos que el oficialismo necesita en el Congreso para sancionar la reforma electoral.

La Mesa Política del gobierno retomó este tema el martes último. Santilli llevó confianza a la hermana del Presidente, pero Patricia Bullrich -líder de la bancada libertaria en el Senado- ignora cuántos senadores acompañarían la propuesta y exige un acuerdo político para evitar un sinsabor en plena cámara.

El miércoles, en tanto, los tres gobernadores de la Región Centro , Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio se expresaron en favor de eliminar las PASO para acotar el gasto en la política y evitar tener en algunos casos cinco elecciones en un mismo año.

Fuente: Clarín