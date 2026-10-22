El expresidente español Felipe González repudió los insultos de Milei y bromeó: “Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez”

El expresidente español Felipe González repudió este jueves los insultos de Javier Milei en su último viaje y bromeó con que “si visita España 15 veces más" es posible que gane Pedro Sánchez en las próximas elecciones, en las que el mandatario argentino apoya al opositor Santiago Abascal, de Vox.

“ Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo. ¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?", dijo González, de 84 años, en un acto en el Círculo Empresarial de Málaga en referencia a los exabruptos del líder de La Libertad Avanza.

De esa manera, el expresidente español mostró su descontento con el argentino, pero también se tomó el tiempo para bromear y dejó a entender que las chances de ganar de Pedro Sánchez subirán si Milei sigue visitando España.

“ Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez ”, mencionó quien supo ser secretario general del PSOE durante 23 años y gobernó el país entre 1982 y 1996.

Sobre Milei, al ser consultado, recordó que Argentina "está en recesión" pese a que su presidente es economista.

En su visita a España, el mandatario argentino descalificó a Sánchez, lo trató de “impresentable dictador” y “corrupto” y descalificó a varios periodistas y medios, entre ellos Clarín .

Una de esas descalificaciones fue para la periodista Juliana Molina de la Cadena SER , quien le preguntó si su visita le resulta incómoda a PP y Vox, algo de lo que se venía hablando. “No sé. Eso me parece una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos; quizás vale para tu caso”, le respondió Milei.

Por su parte, González, pese a ser hombre del Partido Socialista Obrero Español, al que representa Sánchez en la actualidad, anticipó que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre no votará por el actual presidente ni por ninguno de los opositores . Su voto será en blanco.

“Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación ”, afirmó.

Fuente: Clarín