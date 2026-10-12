Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de hasta 100 km/h en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunos sectores de Río Negro , Neuquén , Mendoza , San Juan y Misiones están bajo alerta naranja y amarilla por tormentas .

A su vez, la zona cordillerana de Mendoza y San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas de variada intesidad.

Por otro lado, algunas zonas de Catamarca, Salta y Jujuy presentan una alerta amarilla por vientos fuertes .

El centro y norte de Neuquén será afectado durante la noche por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

El centro y sureste de Mendoza se verá afectado por tormentas fuertes que podrían estar acompañadas principalmente por abundante precipitaciones en cortos periodos. Además, se prevé ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Se pronostican valores de precipitación acumulada entre 35 y 60 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

El norte de Misiones se verá afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos y además granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h .

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm , donde podrían ser superados de forma puntual.

Por su parte, el sur de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

Río Negro y Neuquén estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , que pueden ser superados localmente.

Mendoza y San Juan serán afectadas por tormentas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 35 mm , que pueden ser superados de forma local.

El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros , que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

Catamarca, Salta y Jujuy serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

Fuente: TN