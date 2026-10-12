Sigue el mal tiempo en el AMBA: hasta qué hora lloverá, según el Servicio Meteorológico Nacional

Durante la madrugada, se registraron lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera que la inestabilidad continúe durante las primeras horas de la mañana.

Para la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones bajarán a un 10%, con cielo nublado. De todas maneras, se espera que este martes continúe el mal tiempo .

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones . La temperatura será de 13°C y habrá vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h.

Para la tarde, se pronostica un cielo nublado, con hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones . La máxima llegará a 16°C y los vientos seguirán soplando del este, a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo seguirá nublado y la probabilidad de precipitaciones será de hasta 10% . La temperatura bajará a 14°C y los vientos soplarán desde el sudeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Durante la madrugada, se espera un cielo nublado con una temperatura de 12°C y vientos del este a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la mañana, se pronostican lluvias aisladas , con una probabilidad de precipitaciones de hasta 40%. La temperatura llegará a 15°C y los vientos soplarán desde el noreste a 22 km/h.

Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. La máxima será de 18°C y los vientos seguirán soplando del noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura será de 15°C y los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Miércoles 14: mínima de 14°C y máxima de 18°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% durante todo el día.

Jueves 15: cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones de hasta 10% durante todo el día. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C.

Viernes 16: probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% durante todo el día, con cielo mayormente nublado. Se pronostica una mínima de 14°C y una máxima de 19°C, con vientos del sector este.

Fuente: TN