Buscan intensamente a un hombre de 39 años que lleva más de 48 horas desaparecido

Un hombre de 39 años es buscado intensamente por su familia tras haber perdido contacto con ellos hace más de 48 horas . Se trata de Juan Alejandro Claisse , quien fue visto por última vez el viernes en las inmediaciones del Hospital Pirovano , en el barrio porteño de Coghlan, y desde entonces no hay información sobre su paradero.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), organismo dependiente de la Policía bonaerense, quedó a cargo de la búsqueda y detalló que se lo vio en los alrededores del establecimiento de salud a través de un seguimiento por cámaras de seguridad. Fuentes cercanas a Claisse indicaron a LA NACION que el hombre abandonó su casa en la zona de Victoria, San Fernando, entre las 8.30 y las 9.30 del viernes .

Sus familiares aclararon que el hombre tiene un diagnóstico de esquizofrenia , por lo que creen que podría haber sufrido un brote por el que decidió retirarse de su domicilio. Al abandonar su casa, el hombre llevaba puesta una campera negra y utilizaba unos zuecos de goma marca “Crocs” como calzado . Tampoco se llevó con él su teléfono celular ni sus documentos.

Su familia, aseguraron, realizó la denuncia en la Comisaría de Victoria el mismo viernes y la causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Acosta, de San Isidro. Las autoridades iniciaron inmediatamente la búsqueda y así obtuvieron las capturas de las cámaras, que permitieron seguir parte de su recorrido desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad. Ese es, hasta ahora, el último dato sobre su paradero, ya que después se le perdió el rastro .

Según lo que se pudo observar por las cámaras, Claisse fue ubicado en la intersección de la avenida Cabildo y la calle Iberá después del mediodía del viernes. Más tarde, la DDI determinó que el hombre circuló por la zona del Hospital Pirovano después de las 17 , pero se desconoce hacia donde se dirigió.

LA NACION se contactó con fuentes del establecimiento de salud, quienes indicaron que no existe información sobre su ingreso. “Por nombre y apellido no figura empadronado en el sistema, es decir, sin historia clínica ”, detallaron.

Desde el entorno familiar de Claisse expresaron que están “desesperados” por encontrarlo y pidieron ayuda a la población para tratar de localizarlo. “La familia está desesperada y necesitamos que su foto y sus datos circulen en televisión, radio, portales y redes. Cualquier persona que lo haya visto puede aportar información fundamental”, señalaron en diálogo con este medio.

En este marco, desde los municipios de Vicente López, Tigre, San Fernando y San Isidro —destinos a donde se presume que podría acercarse— se mantienen en contacto con los familiares de Claisse para dar con su paradero.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto, remarcó que quienes posean información de utilidad para dar con el paradero de Claisse pueden comunicarse de forma gratuita con la línea 134 , del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, disponible las 24 horas.

Fuente: La Nación