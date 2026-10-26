Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunos sectores de Santa Cruz , Chubut y Mendoza presentan una alerta amarilla por tormentas para este lunes 26 de octubre.

A su vez, Mendoza y San Juan presentan una alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de ambas provincias.

Santa Cruz y Chubut será afectada por tormentas de variada intensidad. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasionalmente por granizo y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , que pueden ser superados localmente.

Por su parte, Mendoza presenta una alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , que pueden ser superados de forma local.

Mendoza y San Juan serán afectadas por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros , que pueden ser superados de forma local.

Fuente: TN