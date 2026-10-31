Hay alerta amarilla por tormentas en 8 provincias para hoy, sábado 31 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 31 de octubre en sectores de Córdoba , San Luis , Mendoza , La Pampa , La Rioja , San Juan , Neuquén y Río Negro .
El área será afectada durante la tarde y la noche por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
En la mayoría de las zonas bajo alerta se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros , mientras en Neuquén y Río Negro se prevén valores menores, de entre 15 y 30 milímetros .
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes