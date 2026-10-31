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NACIONALES

Hay alerta amarilla por tormentas en 8 provincias para hoy, sábado 31 de octubre

Redacción CNM octubre 31, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 31 de octubre en sectores de Córdoba , San Luis , Mendoza , La Pampa , La Rioja , San Juan , Neuquén y Río Negro .

El área será afectada durante la tarde y la noche por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

En la mayoría de las zonas bajo alerta se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros , mientras en Neuquén y Río Negro se prevén valores menores, de entre 15 y 30 milímetros .

Fuente: TN


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