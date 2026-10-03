Guillermo Montenegro deja su banca en el Senado de la Provincia y regresa a Mar del Plata para terminar su mandato

En medio de la creciente ola de quejas por la inseguridad en Mar del Plata, los altos índices de desocupación y mientras empieza a delinearse un nuevo año electoral, el senador bonaerense Guillermo Tristán Montenegro dejará su banca en la Legislatura provincial para retomar su tarea de intendente en General Pueyrredon.

La decisión del representante del PRO, confirmada a Clarín por sus allegados, sacudió este viernes por la tarde al ambiente político marplatanse, donde el enroque de cargos había dejado hace unos diez meses al presidente del Concejo Deliberante, Agustín Neme , al frente de la comuna.

También en La Plata, la movida puso en alerta a la dirigencia política. Fuentes parlamentarias señalaron a Clarín que la banca de Montenegro será ocupada por la tandilense María Luján Fiego, una concejal que ingresó en la lista de la quinta sección electoral por el sector de La Libertad Avanza (LLA). Montenegro integraba el bloque del PRO en la cámara alta, que conduce Pablo Petreca.

Ahora, con la decisión de Montenegro, el intendente y su segundo volverán al puesto para que cual fueron votados en 2023. El ex fiscal y ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires completará de esta forma su segundo mandato en el mayor partido de la costa atlántica bonaerense.

Cerca del también ex juez federal dijeron que fue una "decisión personal" la que lo empujó a volver al municipio.

Desde diciembre, Agustín Neme -quien compartió la lista como primer concejal de Montenegro- estaba al frente de la comuna marplatense. Pero "hubo algunos inconvenientes de coordinación y de experiencia en la gestión" reconocen cerca del armado político que conduce el municipio hace más de seis años.

Otro dato que, según las fuentes, favoreció la determinación de volver a ocupar el sillón de intendente fue que el INDEC informó que Mar del Plata era una de las ciudades con mayor desocupación en el último relevamiento que se rozó el 10%. A eso se sumaron varias protestas y planteos sobre episodios violentos y de inseguridad.

Montenegro se había incorporado a la armada libertaria y aceptó la candidatura en la Quinta sección electoral en 2025 con un objetivo que luego no se concretó: pretendía llegar al Ministerio de Seguridad para relevar a Patricia Bulrich, quien pasó a ser senadora nacional o como responsable de Justicia de la gestión de Javier Milei. Eso no ocurrió y tuvo que "conformarse" con la banca en la Legislatura bonaerense.

"Nunca dejó de tener injerencia en la política de Mar del Plata. Ni siquiera dejó la ciudad y recibía en su teléfono los reclamos de los vecinos como cuando era intendente", revelaron hombres del entorno del dirigente del PRO.

En ese marco, señalaron que Montenegro planea iniciar lo antes posible los trámites formales para dejar su banca en el Senado (posiblemente con una licencia) y así poder regresar al puesto ejecutivo que dejó en diciembre de 2025.

De hecho, en General Pueyrredon Montenegro de 63 años se encontraba de licencia como intendente.

Ninguno de los dos funcionarios hizo declaraciones este viernes en sus redes sociales. Incluso, Neme había realizado posteos cerca del mediodía con actividades diarias en su lucha contra la delincuencia y la marginalidad en las calles marplatenses.

ACÁ LOS DELINCUENTES DEL ESPACIO PÚBLICO NO SE INSTALAN Estaban acampando en la puerta de una vivienda y molestando a los vecinos. Tienen antecedentes por robo y, durante la intervención, se encontró un cuchillo. Actuamos y los sacamos del lugar. El espacio público es de los… pic.twitter.com/xMPnK4khww

"Acá los delincuentes del espacio público no se instalan" , escribió el aún jefe comunal en una nueva muestra de las acciones del municipio contra las personas que pernoctan en las calles y tienen en jaque a los vecinos porque se instalan en la puerta de sus casas.

Hubo mensajes de apoyo del PRO de Buenos Aires y del diputado nacional Cristian Ritondo, titular del partido en PBA. "Guille querido, todo mi apoyo en esta nueva etapa al frente de Mar del Plata. A fondo con las transformaciones que la ciudad necesita, sin darle respiro a los delincuentes. Los marplatenses saben que con vos hay orden y gestión 💪@gmontenegro_ok", escribió Ritondo en X.

"Desde PRO Buenos Aires acompañamos a @gmontenegro_ok en su regreso a la intendencia de Mar del Plata. Orden, seguridad y gestión para seguir transformando una de las ciudades más lindas de la provincia", celebró el PRO bonaerense.

Guille querido, todo mi apoyo en esta nueva etapa al frente de Mar del Plata. A fondo con las transformaciones que la ciudad necesita, sin darle respiro a los delincuentes. Los marplatenses saben que con vos hay orden y gestión 💪 @gmontenegro_ok https://t.co/ZO41OK77Gw

En Mar del Plata, los círculos políticos analizaban que ante el inminente inicio de la temporada veraniega, las complicaciones en materia de seguridad y la proximidad del año electoral, el representante del PRO buscaría reforzar la alianza con La Libertad Avanza que lo llevó al Senado por la Quinta sección electoral.

El anuncio de la decisión de Montenegro comenzó a recorrer por toda Mar del Plata luego de que ayer la senadora y ex ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich advirtiera en una conferencia de prensa en el mismo distrito que la ciudad enfrenta " una crisis de seguridad muy fuerte y los ciudadanos están indefensos".

Bullrich reclamó ante ese panorama "un acuerdo sólido" entre las autoridades bonaerenses y federales para implementar medidas concretas.

Con información de la Corresponsalía de La Plata

Fuente: Clarín