Gesto de apoyo: Milei viaja a Neuquén a respaldar a la pastora evangélica promovida por Karina para una comisión clave del Senado

En medio de la indefinición en torno a la presidencia de la estratégica comisión de Acuerdos del Senado, el presidente Javier Milei viajará este sábado a la inauguración de una iglesia evangélica en Neuquén en un gesto de respaldo para la elegida por su hermana Karina para esa silla: la pastora libertaria Nadia Márquez.

La inauguración del nuevo templo de la iglesia Jesús es Rey -que lidera el padre de la senadora, Hugo Márquez, y que se convertirá en el más grande de la Patagonia- tendrá lugar el sábado a las 19. Además de Milei, irán otros funcionarios nacionales, provinciales y locales.

"El templo no es de mi familia, es de la iglesia", aclaró Márquez. Lo cierto es que el viaje es leído como una muestra de apoyo a la legisladora, espada parlamentaria de Karina Milei, quien está cobrando cada vez más peso en el Senado. De hecho, es una de las candidatas para el Consejo de la Magistratura .

A un mes del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto -a quien le dedicaron dos horas de homenaje en la sesión de este jueves - sigue abierta la designación de su sucesor al frente de la comisión encargada de discutir los nombramientos de jueces, fiscales, diplomáticos y otros pliegos enviados por el Presidente.

Por el peso de esa comisión, se acostumbra a que la presidencia esté a cargo de un representante del oficialismo. Karina Milei eligió a Márquez , mujer de su confianza, pero los legisladores frenaron su designación en la última reunión de Acuerdos.

Según explicaron desde el oficialismo, esa semana había poca actividad y varios legisladores no habían viajado a Buenos Aires, por eso la audiencia no tenía quórum suficiente para designar el cambio de autoridades.

Sin embargo, había senadores que estaban en el Palacio y no acudieron al encuentro que terminó siendo presidido por el misionero Luis Arce, que es vocal, porque el vicepresidente, el radical bonaerense Maximiliano Abad, y la secretaria, la tucumana Sandra Mendoza (Convicción Federal), tampoco estaban.

Son varios los motivos que desatan su rechazo. Desde distintas bancadas aseguran que cayó mal que se la empiece a promover a horas de que se conociera el fallecimiento de Pagotto. "De mal gusto", señalaron.

Por otra parte, la gestión fue directa con los aliados, desde la Rosada no le avisaron a sus compañeros de bancada ni a la propia presidenta del bloque, Patricia Bullrich, sobre la movida. Eso también molestó.

A su vez, adentro de la bancada oficialista apuntan que Márquez también es una de las candidatas para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura. "Quiere todo", sentenció un legislador.

Frente a esta situación se abre un abanico de opciones y la comisión volverá a reunirse el 17 y 18 de noviembre para llevar adelante las audiencias de los nuevos pliegos girados por el Ejecutivo.

De hecho, en la sesión de este jueves entró una nueva tanda de 11 que incluye la promoción de Esteban Mahiques -hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e hijo del juez de Casación Carlos Mahiques- a la Categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase en la carrera diplomática.

Se espera que la semana que viene haya conversaciones para destrabar la situación. Por el peso estratégico de la comisión se acostumbra a que sea presidida por el oficialismo y nadie se opone a eso .

Pero si el nombre de Márquez no avanza, la bancada no descarta presentar otro candidato.

Otra posibilidad es que Abad quede a cargo hasta la renovación de autoridades. Las autoridades de las comisiones duran solo un año parlamentario. El periodo ordinario vence el 30 de noviembre, aunque seguramente se extiendan las ordinarias o el presidente llame a extraordinarias, con lo cual en ese caso la elección del reemplazo quedaría para marzo, cuando se retoma la actividad.

Esa posibilidad genera rechazo en parte del oficialismo, justamente por la importancia que tiene la comisión.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín