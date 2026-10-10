Fue condenado a prisión perpetua por abusar y matar a un hombre de 72 años en Rosario: tenía antecedentes por homicidio

Un hombre de 72 años fue golpeado y abusado sexualmente el 29 de enero de 2025, en el ingreso a una cochera ubicada en el pasaje Araya al 900, en el centro de Rosario .

Casi un mes después, murió luego de permanecer internado en estado crítico. Por el ataque, Marcelo Daniel Rodríguez , de 35 años, fue condenado el viernes a prisión perpetua .

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, a partir de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. Los jueces Lisandro Artacho, Pablo Pinto y Ana Julia Milicic homologaron la pena por el delito de abuso sexual seguido de muerte, que prevé la máxima sentencia .

La investigación estuvo a cargo del fiscal Patricio Saldutti, quien reunió pruebas que permitieron reconstruir la secuencia del ataque e identificar al acusado.

La investigación estableció que Rodríguez llegó al lugar junto a la víctima Ricardo Hugo Castillo . Una vez en el ingreso de la cochera, empezó a golpearlo con los puños en la cabeza hasta hacerlo caer al piso.

Después, continuó con patadas en el cráneo y otras partes del cuerpo hasta dejarlo inconsciente. Cuando Castillo ya no podía defenderse, abusó sexualmente de él . Luego volvió a golpearlo y escapó.

Todo fue grabado por una cámara de seguridad. Esas imágenes fueron clave en el expediente. Los investigadores también reunieron rastros de ADN del acusado en el cuerpo de la víctima , analizaron la ropa que llevaba el día del ataque y sumaron los resultados de la autopsia.

La víctima permaneció varias horas tendido en la calle hasta que los vecinos advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades. Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde quedó internado en terapia intensiva con traumatismos de cráneo, además de una hemorragia.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, murió el 24 de febrero , después de permanecer 27 días internado.

Rodríguez fue detenido 10 días antes de la muerte de Castillo, en la zona de Mendoza al 1300, a pocas cuadras del lugar del ataque.

Los investigadores llegaron hasta él a partir del análisis de las cámaras de seguridad y de entrevistas a testigos que permitieron reconstruir sus movimientos en el centro rosarino.

La evidencia reunida durante la investigación permitió sostener la acusación por abuso sexual seguido de muerte, por la que finalmente recibió la pena máxima.

La condena por el crimen de Castillo no fue el primer antecedente penal de Rodríguez. En 2014, había sido condenado a ocho años de prisión por el asesinato de Ricardo Leguiza , de 61 años, quien trabajaba como encargado de un hogar para varones en el barrio Belgrano, informó Rosario3 .

El crimen ocurrió el 21 de diciembre de 2012. Leguiza fue encontrado con un fuerte traumatismo de cráneo en el interior del establecimiento, donde Rodríguez era el único alojado.

Después de ser detenido por ese caso, el acusado sostuvo que había golpeado a Leguiza porque, según su versión, había intentado abusarlo.

Por ese antecedente, Rodríguez fue declarado reincidente en el juicio por el crimen de Castillo, ya que tenía una condena previa a prisión por otro homicidio .

En marzo de 2011 había sido detenido por el crimen de Alberto Gómez, de 70 años, ocurrido en una casa ocupada de la zona norte de Rosario. Sin embargo, esa acusación no avanzó.

Fuente: TN