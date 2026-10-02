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Frío con sol en el AMBA y lluvias en el horizonte: cuándo llegará la tormenta según el pronóstico meteorológico

Redacción CNM octubre 02, 2026

El clima en la Ciudad de Buenos Aires arrancó este viernes con un sol engañoso, que esconde por detrás un frío que se sintió con fuerza en la primera mañana y trae temperaturas que no superarán los 15 grados en todo el día. Y aún así, será el día más amigable de todo el fin de semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este viernes tendrá una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 17°C . Durante la mañana y la tarde no se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá con nubosidad variable. El viento soplará del noreste y del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, con viento nuevamente del noreste.

Después de un viernes fresco y sin precipitaciones, el sábado será la jornada más inestable, con lluvias y chaparrones desde las primeras horas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a 16°C. Durante la madrugada y la mañana se espera una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, que durante la mañana llegará a entre 70% y 100% . Por la tarde, la posibilidad de lluvias bajará a entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche el pronóstico indica 0%.

El viento soplará del noreste durante gran parte del sábado, con velocidades de entre 13 y 31 km/h. Durante la mañana se esperan las mayores intensidades , con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste y perderá intensidad.

Para el domingo , las condiciones meteorológicas mejorarán. El SMN no prevé precipitaciones durante toda la jornada y anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 21°C . El viento será más leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, primero del sur y luego del noreste.

En el resto del país, el SMN mantiene distintas alertas meteorológicas . Hay sectores de la provincia de Buenos Aires y otras provincias de la región central con pronóstico de tormentas, mientras que zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan permanecen bajo alerta por nevadas . También se esperan fuertes ráfagas en distintas provincias, con alertas por viento Zonda en sectores de La Rioja y San Juan.

Fuente: Clarín


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