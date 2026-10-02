Diversión sin palabras: la Juegoteca Genios desafía a los chicos a expresarse con gestos, figuras e ideas

¿Qué hace falta para que otra persona entienda lo que queremos decir? A veces alcanza con un gesto. Otras, hay que encontrar la manera de transformar una idea en una imagen. Y también podemos intentar anticipar qué elegiría alguien que conocemos bien. La Juegoteca Genios propone tres retos que parten de situaciones diferentes, pero tienen algo en común: invitan a pensar en cómo nos comunicamos y en cómo interpretamos a los demás .

Ya está en los kioscos con la revista Genios N° 1488 la primera entrega de ¡Decilo con formas! , el juego con el que arranca la nueva colección de la Juegoteca Genios . En este caso, los chicos recibirán planchas troquelables de cartas y figuras. La dinámica es la siguiente: un jugador debe representar la palabra que sale en una carta usando únicamente círculos, triángulos y rectángulos de distintos colores y tamaños. Puede girarlos, superponerlos y combinarlos, pero no puede hablar, escribir, dibujar ni hacer mímica . Los demás jugadores tendrán que descifrar esa construcción.

¡Decilo con formas! es un juego de consignas sencillas que puede derivar en situaciones desopilantes y en el que, además de poner en práctica el pensamiento visual y espacial, la capacidad de abstracción y síntesis , la creatividad, planificación y flexibilidad mental, cada participante deberá tener en cuenta no solo lo que entiende, sino lo que los otros van a interpretar. Desprenderse de asociaciones rígidas también es un aprendizaje : muchas veces, para comunicar mejor, no hace falta agregar información sino encontrar qué es lo esencial.

El segundo juego de la colección será ¡Acción! , que saldrá a partir del 9 de noviembre, con la revista Genios N° 1493 . Esta vez es el cuerpo la herramienta para comunicarse. La base es la mímica : un jugador debe representar una palabra para que su equipo la adivine, pero con restricciones inesperadas , como actuar sentado, mantener los pies pegados, utilizar una sola mano, no doblar los brazos y otras consignas que obligan a cambiar la estrategia.

Por último, el 7 de diciembre, con Genios N° 1497 , llegará Conectados , un juego de interacción social . Cada jugador responde en secreto una pregunta sobre sus preferencias. Después debe intentar predecir qué otra persona de la mesa eligió exactamente lo mismo o apostar a que nadie coincidió. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo interesante está en descubrir cuánto saben de los demás y cuánto pueden anticipar de sus elecciones a partir de lo que conocen de ellos. Para hacer una predicción hay que recordar gustos, prestar atención a pequeñas pistas y ponerse, por un momento, en el lugar de otra persona .

La Juegoteca Genios consta de doce entregas en total y termina a fin de año, por lo que los lectores tendrán completos tres nuevos juegos para sus vacaciones . En un mundo cada vez más digital, los juegos de mesa constituyen una opción de ocio analógica que, además de fomentar el encuentro con otras personas, colaboran con el desarrollo de la memoria, la fluidez verbal y de habilidades numéricas y lógicas, entre otras. Por eso, la revista Genios continúa ofreciendo contenidos que propician los momentos compartidos , tanto en casa en familia, como en la escuela o el club con amigos.

Tres juegos, tres formas diferentes de comunicarse. En ¡Decilo con formas! , el mensaje depende de la combinación de figuras geométricas; en ¡Acción! habla el cuerpo a través de gestos y movimientos y en Conectados , aparece a partir de lo que sabemos (o creemos saber) de los demás. Con estas propuestas de la Juegoteca Genios , los chicos descubren que comunicarse no consiste solamente en hablar. A veces hay que encontrar otra manera de decir algo, elegir qué información es importante o tratar de ponerse en el lugar de quien tenemos enfrente. Y cuando eso sucede, cada gesto, cada forma y cada elección puede convertirse en una nueva manera de encontrarnos .

Fuente: Clarín