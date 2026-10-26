Fin del reinado de la tira de luces led para el jardín: la nueva tendencia más moderna de cara al 2027

Durante años, las tiras de luces LED fueron una de las opciones más elegidas para iluminar el jardín, decorar galerías y crear ambientes durante las noches. Sin embargo, de cara a 2027, el diseño de exteriores apuesta por una alternativa más sutil y moderna: la iluminación por capas, con luces cálidas, focos dirigidos y luminarias discretas .

Esta tendencia gana protagonismo en patios, terrazas y jardines porque permite destacar sectores específicos sin iluminar todo el espacio de manera uniforme. La idea es combinar distintas fuentes de luz para resaltar plantas, senderos y paredes, y conseguir un ambiente más acogedor.

La propuesta consiste en distribuir puntos de luz según la función de cada sector: algunas luminarias sirven para marcar caminos, otras destacan árboles y arbustos, y otras generan una iluminación ambiental cerca de los lugares donde se come o se descansa.

La diferencia clave está en la forma de distribuir la luz . Mientras que las tiras LED suelen utilizarse para crear líneas luminosas continuas en pérgolas, bordes y galerías, la iluminación por capas combina diferentes tipos de luminarias para crear profundidad y destacar elementos del jardín.

Los focos orientables permiten resaltar la copa de un árbol o una pared con textura, mientras que las luces bajas ayudan a delimitar senderos y zonas de paso. Para los espacios de descanso, las lámparas portátiles y las luminarias de luz cálida aportan una iluminación más localizada.

Otra de las claves es evitar el exceso de luz . En lugar de iluminar cada rincón, la tendencia busca generar contrastes suaves entre las zonas iluminadas y las más oscuras. Además de crear un efecto visual más natural, orientar las luminarias hacia el suelo o hacia el elemento que se quiere destacar ayuda a reducir el deslumbramiento y la luz que se dispersa hacia el cielo.

Quienes buscan renovar el exterior sin hacer grandes reformas pueden empezar por incorporar algunos puntos de luz y distribuirlos según las características del espacio. Algunas opciones que funcionan especialmente bien son:

La clave está en combinar las luminarias sin sobrecargar el espacio y elegir una intensidad adecuada para cada uso. Para conseguir una atmósfera cálida, conviene priorizar tonos cálidos y dirigir la luz hacia las superficies que se quieren destacar.

De cara a 2027, el diseño de jardines apunta a una iluminación más selectiva, cálida y integrada al paisaje . Esto no significa que las tiras LED vayan a desaparecer, sino que dejan de ser la única protagonista: la combinación de distintas fuentes de luz permite crear espacios exteriores más modernos, funcionales y agradables para disfrutar durante la noche.

Fuente: TN