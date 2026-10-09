Fin del juicio por el crimen de la nena de 8 años, Aralí Vivas: condenan a perpetua a su madre, al padrastro y a un amigo

El crimen de Aralí Vivas , la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad cordobesa de Brinkmann, cerró una etapa luego de que los jurados populares condenaran a prisión perpetua a su madre, su padrastro y a un amigo de la pareja . Los tres fueron encontrados culpables del delito de "abuso sexual agravado seguido de muerte", en una audiencia que se llevó adelante en los tribunales de San Francisco.

Rocío Milagros Rauch (28); Ezequiel Matías Simeone (33) , pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela (40) , amigo de Simeone, fueron encontrados responsables de haber asesinado a la pequeña y de prender fuego la casa donde se hallaba para borrar evidencias del abuso y el homicidio que había padecido la menor.

El juicio que llegó a su fin este jueves, se desarrolló durante cuatro jornadas con jurados populares. Según el fallo de la Justicia, Rauch fue encontrada partícipe necesaria del delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y de homicidio triplemente calificado. En el caso de la madre de la menor asesinada, la decisión del jurado fue por mayoría y no por unanimidad.

En cambio, tanto Simeone como Varela fueron encontrados por unanimidad coautores responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. A Simeone, además, se le atribuyó la comisión del delito de incendio.

Tras conocerse el veredicto, la madre de la nena entró en crisis: rompió en llanto y previo de ser retirada del tribunal, estalló contra el padre biológico de su hija, Ricardo Vivas. “Drogadicto, por culpa tuya me tuve que ir a buscar la comida para mi hija”, le dijo.

En medio de una crisis nerviosa, Rauch se dirigió luego a Simeone, su expareja: "Vos te olvidaste que tenés hijos conmigo, desgraciado" , le recriminó.

El fallo de este jueves llega luego que la fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga Díaz, había solicitado prisión perpetua para los tres imputados.

"Rocío Rauch no estaba en Brinkmann desde el día anterior al crimen de Aralí" , indicaron los defensores Luis Alberto Licera y Marcos Arnold. No obstante, recibió la misma condena que los autores materiales de la violación y el homicidio .

El tribunal estuvo integrado por los jueces Guillermo Rabino , Alejandro Acuña y Claudio Requena y el jurado popular estuvo integrado por ocho ciudadanos que definieron que los tres imputados son culpables.

El homicidio de Aralí Vivas, ocurrió el 1 de noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, en Córdoba. Ese día se incendió la casa ubicada sobre calle Caseros al 800, donde Aralí vivía con su mamá, su padrastro y sus cinco hermanitos .

Tras combatir las llamas, el cuerpo de la niña fue encontrado en una habitación de la planta alta . Los primeros datos indicaron que ya estaba muerta cuando el fuego comenzó y que, además, evidenciaba lesiones compatibles con abuso sexual .

De acuerdo con el relato de los testigos, en las horas previas a la muerte de la nena, en esa casa se realizó una fiesta . Sin embargo, durante la madrugada el panorama cambió cuando los bomberos fueron alertados sobre el inicio del fuego.

Llamó la atención que el fuego solo habían alcanzado la parte de la planta alta y que allí estaba el cuerpo de la nena calcinado.

Una de las primeras hipótesis de los investigadores fue que el incendio podría haber sido una estrategia para tapar el crimen. Con los registros y análisis de las cámaras de seguridad de la zona, más el testimonio de los vecinos, el fiscal Oscar Gieco ordenó la detención de Simeone, que estaba al cuidado de los niños. También de su amigo, Varela.

En medio de las sospechas, en la etapa de instrucción de la causa, Gieco informó que Aralí había sufrido una “muerte traumática” . Además, se estableció que el incendio habría sido provocado por Simeone para borrar evidencias.

Tras reclamos y manifestaciones por parte de los familiares de la víctima, el juicio empezó el 22 de septiembre y en las distintas audiencias declararon más de 10 testigos.

Fuente: Clarín