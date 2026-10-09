Brutal ataque de repartidores, tras el robo de una moto en Tigre: destrozaron una casa y prendieron fuego un auto

Un violento episodio tuvo lugar en la zona norte de la Provincia, donde un nutrido grupo de repartidores de aplicación hizo justicia por mano propia: vandalizó una casa e incendió un auto, tras sufrir el robo de una moto de trabajo de uno de sus compañeros. Ocurrió en el barrio El Detalle , en Troncos del Talar , partido de Tigre .

Hubo un hecho delictivo inicial que desató la reacción y el caos en Tigre: delincuentes le robaron la motocicleta a uno de los repartidores de aplicación .

Tras el asalto , varios compañeros del trabajador se organizaron rápidamente para buscar el rodado robado. Y, gracias al rastreo por señal de GPS , los repartidores ubicaron el posible paradero del vehículo buscado: la intersección de las calles Rubén Darío y José Hernández.

Y hacia allí, fueron. Al llegar al punto señalado, el nutrido grupo de motos de reparto ingresó por la fuerza a la propiedad que marcaba el GPS, provocando destrozos en el interior e incluso saquearon la casa.

Durante los disturbios, la furia de los trabajadores derivó también en la destrucción total de un auto que estacionado en la puerta, el cual terminó incendiado tras ser atacado. Todo fue registrado por los vecinos presentes, quienes poco hicieron para impedir el ataque y compartieron las imágenes en las redes sociales .

Tras el vandálico hecho, fueron los mismos repartidores quienes acudieron a la Comisaría Primera de Tigre Centro para efectuar la denuncia y reclamar medidas policiales por la creciente inseguridad que soportan a diario.

Según informaron fuentes policiales al medio local San Martín Noticias, las autoridades habrían logrado detener a un sospechoso vinculado directamente con el robo original del vehículo del repartidor. Sin embargo, se desconoce si el grupo de repartidores recuperó el rodado por el que comenzó el conflicto.

Fuente: Clarín