Fiesta del Talar: Carlos Isla confirmó el cronograma, los accesos y las principales novedades de la edición

MADARIAGA

El organizador de la Fiesta del Talar, Carlos Isla, habló con CNM Radio repasó los detalles de la próxima edición, que contará con actividades tradicionalistas, jineteadas, pruebas de riendas, espectáculos folclóricos y propuestas para toda la familia. Además, confirmó los horarios de ingreso al predio, los valores de las entradas y las mejoras previstas para agilizar la circulación del público.





La apertura para el público será el próximo sábado a las 8 de la mañana. Como novedad, el viernes, entre las 13 y las 17, se permitirá el ingreso exclusivo de puesteros, pilcheros y vendedores para que puedan instalar sus puestos. A partir de las 17, el acceso se cerrará hasta la mañana siguiente.





Las actividades día por día





El lunes comenzará con la tradicional cabalgata, prevista para las 9 de la mañana desde la zona de la rotonda. La organización informó que las inscripciones se recibirán hasta el día 20. Después del almuerzo habrá peña y actividades en las carpas.





El martes abrirán las tres carpas y el patio folclórico. En el campo se realizará el partido de fútbol y la rueda de los petizos, que este año incorporará categorías para chicos de distintas edades.





El miércoles será el turno de la tradicional pealada por la mañana, coordinada por Cochi Ludueña, el concurso de caballos de pecho y la esperada rueda del basto, que reunirá a jinetes y reservados destacados.





El jueves comenzará el campeonato de jineteada, con una rueda de grupa por la mañana y la encimera pelada por la tarde. Las pruebas de riendas también tendrán actividad durante la jornada, con participación de los clasificados.





El viernes continuará el campeonato y se avanzará con la verificación de los potros para las pruebas del sábado.





El sábado se desarrollará la prueba de riendas general, prevista durante gran parte del día. Luego habrá una rueda de criadores, la final de padrillos con grupa y un desafío internacional con representantes de Argentina, Brasil y Uruguay.





El domingo habrá rueda del basto, presentación de tropillas y desfile de montados. La jornada finalizará con las entregas de premios, reconocimientos y el sorteo del automóvil cero kilómetro, además de otros premios previstos por la organización.





Entradas y mejoras en el predio





Según explicó Isla, la entrada sin rifa tendrá un valor de 150.000 pesos, mientras que para el sábado y el domingo el precio será de 100.000 pesos. La entrevista también mencionó una alternativa de ingreso vinculada a la rifa por 170.000 pesos.





En cuanto a la infraestructura, el organizador señaló que se trabaja en el ensanchamiento y acondicionamiento del camino de acceso, además de mejoras dentro del predio. También se amplió el estacionamiento y se habilitó un nuevo sector a la derecha del ingreso para facilitar la ubicación de las tropillas.





La organización estima que participarán alrededor de 60 tropillas, con más de 50 ya anotadas. El objetivo es evitar las demoras registradas en ediciones anteriores, cuando la descarga de animales sobre el camino complicaba la circulación de los vehículos.





Isla reconoció que las lluvias recientes generaron algunos retrasos en los trabajos, pero expresó su expectativa de que el camino y los espacios internos estén en condiciones para recibir al público. La programación está sujeta a las condiciones climáticas y al desarrollo de las actividades.