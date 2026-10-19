Familiares y vecinos marchan para pedir que encuentren a Nancy, la docente desaparecida hace 13 días en Corrientes

Familiares, vecinos y docentes marchan este lunes para reclamar la aparición con vida de Nancy Godoy , la docente de 52 años que desapareció en Corrientes hace 13 días.

La movilización está encabezada por los tres hijos de la mujer y ocurre luego de que el fiscal a cargo de la investigación ordenara la detención de un peón por entorpecimiento de la investigación.

Se trata de Ezequiel Bordón , quien se encargaba junto a otro hombre de escoltar a la docente hasta la escuela en la localidad de Esquina. Ambos habían sido demorados como sospechosos.

“Queríamos estar en una marcha. En las anteriores habíamos estado en el campo buscando, pero acá estamos. Damos todo por mi mamá. Quiero que aparezca viva y sana ”, expresó Sebastián, su hijo, en diálogo con TN.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN