Familiares y amigos despidieron a Aixa, la joven de 20 años asesinada en Tigre

Familiares, amigos y vecinos despidieron a Aixa, la joven de 20 años que fue encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en Tigre. La joven había denunciado previamente a su pareja por violencia y, tras el crimen, el hombre quedó como principal sospechoso y permaneció prófugo durante varios días.

La conmoción y el dolor se transformaron en bronca cuando se conoció que el acusado había sido encontrado escondido en la casa de su abuela , ubicada a pocos metros de la vivienda donde Aixa fue asesinada. Los vecinos cuestionaron que el lugar ya había sido allanado durante la investigación y que, pese a eso, no habían logrado encontrarlo.

Después de la detención, un grupo de vecinos se concentró frente a la vivienda donde fue encontrado el sospechoso e intentó impedir que la Policía se lo llevara. La situación rápidamente escaló y hubo momentos de extrema tensión entre los manifestantes y los efectivos que custodiaban al acusado.

En las imágenes se observa a varias personas rodeando el operativo policial y tratando de acercarse al hombre señalado por el crimen. Los efectivos debieron intervenir para contener a los vecinos y evitar que atacaran al detenido.

Sofía fue localizado en la casa de su abuela, ubicada a unos 300 metros de la vivienda donde Aixa fue encontrada asesinada. La fiscal Mariela Miozzo explicó que el domicilio ya había sido allanado durante la investigación, pero que en ese momento no habían encontrado al sospechoso. Finalmente, los investigadores pudieron establecer su ubicación mediante el análisis de sus telecomunicaciones.

La tensión continuó después de que el acusado fuera trasladado. Los vecinos comenzaron a arrojar piedras, ladrillos y otros objetos contra la propiedad. Algunas personas ingresaron por la fuerza y provocaron destrozos en el interior de la vivienda. Más tarde, efectivos de Infantería intervinieron para dispersar a los manifestantes y evitar que el lugar fuera incendiado.

En medio de la conmoción, una vecina que se encontraba en el lugar contó que había ayudado a Aixa durante un episodio anterior de violencia. “Soy la persona que la rescató la primera vez que la quiso ahorcar” , relató ante las cámaras.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en diciembre. La mujer escuchó gritos provenientes de la calle, salió de su casa y encontró a Aixa escapando.

“Escuché que gritaba y salí. Ella salió y yo la abracé. Él dijo que no le estaba haciendo nada y se fue en la moto ”. Después de ese episodio, la vecina llevó a la joven a una sala para que recibiera atención médica y se comunicó con su familia. Aixa posteriormente denunció a Sofía y obtuvo una medida perimetral que le impedía acercarse a menos de 300 metros.

La investigación sostiene que Sofía habría asesinado a Aixa el martes por la noche, cuando la joven estaba sola en su casa. El padre encontró el cuerpo al regresar de trabajar y dio aviso a la Policía. El sospechoso permaneció prófugo hasta este jueves, cuando fue encontrado en la vivienda de su abuela.

La abuela de Sofía también quedó bajo investigación y fue detenida por presunto encubrimiento luego de que el acusado fuera encontrado en su propiedad.

Fuente: TN