Condenaron al enfermero del PAMI que robaba fentanilo y lo vendía por redes sociales en Rosario

El enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario que había sido detenido por robar fentanilo , bromuro de vecuronio y otros medicamentos del hospital para venderlos de manera ilegal fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión .

Se trata de Luis Emmanuel Benavidez , quien reconoció los hechos que le atribuyó la Justicia y aceptó la pena en el marco de un acuerdo con la Fiscalía. Además, quedó inhabilitado durante el mismo período para ejercer como enfermero y ocupar cargos públicos.

La investigación había comenzado luego de la denuncia del padre de un hombre de 37 años, identificado como E.G.M., que fue encontrado muerto en su casa el 9 de agosto de 2023 después de consumir distintas sustancias .

Su familia entregó a los investigadores el celular de la víctima y una serie de elementos que permitieron reconstruir el vínculo que mantenía con Benavidez. Entre ellos había conversaciones de WhatsApp que revelaron cómo negociaban la compra de medicamentos de uso hospitalario .

“Vecuronio. Así se llama. Es dos veces más fuerte ”, le escribió el enfermero. La respuesta del hombre fue directa: “¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?”

En otro intercambio, la víctima le pidió más fentanilo. Benavidez respondió que tenía ampollas disponibles y escribió “ el fenta a 100 ”, una referencia que los investigadores interpretaron como un precio de $100.000.

Pero una de las pruebas más importantes fue un audio de 17 segundos enviado por el enfermero el mismo día de la muerte . Allí le explicaba cómo preparar las sustancias y le advertía sobre el peligro de una sobredosis.

“ Hacete de a poco ”, le indicó, antes de advertirle que, por la concentración de la sustancia, podía “ pasarse para el otro lado ”.

Después de ese mensaje, Benavidez intentó volver a comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. El hombre fue encontrado sin vida en su departamento, donde también había una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio . La autopsia no pudo establecer una causa precisa del fallecimiento, aunque tampoco descartó un origen toxicológico.

Cuando Gendarmería allanó la vivienda de Benavidez en septiembre de 2025 encontró cuatro ampollas de fentanilo , 99 frascos de bromuro de vecuronio , 98 jeringas y numerosos medicamentos .

La investigación permitió reconstruir su procedencia: los lotes de fentanilo y vecuronio habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II , donde Benavidez trabajaba desde 2014.

El enfermero fue finalmente condenado por comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud , hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego , delitos que fueron considerados en concurso real.

Para definir la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta como agravantes la cantidad de medicamentos encontrados, su desvío desde el hospital y que Benavidez se aprovechó de su condición de enfermero para acceder a las sustancias que después comercializaba.

Fuente: TN