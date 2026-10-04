F1 GP de Bahréin en Malasia: cómo salió Colapinto, posiciones finales y resultado de la carrera

"Nos quedamos todos patinando en la largada, el auto no salió para adelante. Fue la decisión incorrecta. Había que tomar muchos riesgos, había que esperar un safety car, no tomé tantos riesgos con la goma lisa. Tuvimos muy buen ritmo con la goma lisa después y pasé a varios autos; eso es positivo para el futuro. Una pena que nos haya costado tanto esa decisión. En el trencito era difícil en cuatro vueltas, era complicado marcar cualquier diferencia. Fue una tarde muy difícil. No decidimos bien. Fue la decisión incorrecta. Es increíble que no se haya secado, pensé que en tres o cuatro vueltas iba a estar seca; no entiendo . Hay que trabajar para el futuro", analizó

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP , el cual había sido atrasado por intensas lluvias. 📺 Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WN3dcv3GxE

En el duelo que enfrenta a Racing Bulls y Alpine por el quinto puesto, la escudería de Faenza volvió a ampliar la ventaja gracias a que tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad terminaron en los puntos. Ahora hay 22 unidades de diferencia, lo que deja casi obligado al equipo francés a sumar en Singapur.

Así está la tabla de Constructores: Mercedes 556; Ferrari 405; McLaren 316; Red Bull 298; Racing Bulls 90; y Alpine 68 .

"Fue una situación muy ajetreada, con muchas cosas distintas sucediendo. Tomamos la decisión acertada con los neumáticos intermedios y, a partir de ahí, fuimos avanzando paso a paso; pudimos hacer nuestra propia carrera hasta el final y mantuvimos todo bajo control", analizó el ganador en Malasia.

El argentino ganó ocho posiciones, tras una estrategia muy mala de Alpine, que tenía a Gasly en los puntos en la largada y terminó 16°. Encima, Racing Bulls sumó con los dos autos.

El neerlandés, que había hecho la pole, se quedó con el triunfo en Sepang, como hace nueve años, cuando se corrió acá por última vez. El podio lo completaron Antonelli y Hamilton.

Verstappen va por la victoria y Colapinto quiere seguir subiendo; está 13° en un pelotón muy apretado.

El inglés superó a Hulkenberg, que luego volvió a vencerlo, en un apretado pelotón por el décimo lugar. Está a seis décimas de Stroll, en el puesto 13.

El inglés pasa a Hadjar por el tercer lugar, mientras que Verstappen marca el récord de vuelta. Franco está a menos de un segundo del canadiense, que está apretado con Lindblad y Hulkenberg, por lo que el punto del 10° lugar está cerca.

El argentino no exigió la maniobra en la primera curva y esperó el momento para sobrepasar a Bearman. Ahora va por Stroll, a menos de un segundo.

El auto del inglés es sacado con velocidad de la recta principal. Quedarán cinco vueltas. Verstappen reiniciará en el momento justo para intentar mantener la punta frente a Antonelli.

Lando Norris se pasó en la curva 1 porque iba demasiado rápido y casi choca con los de adelante, mientras que el inglés se quedó detenido en la recta principal. Entonces, se lleva las manos al casco porque es un abandono que, sin duda, pone fin a sus aspiraciones en el campeonato. El Safety Car, así, seguirá una vuelta más.

Se demora la salida del auto de seguridad, en una jornada con decisiones tardías de la FIA en Sepang. Será un final emocionante, en las pocas vueltas que quedarán.

Se acortan las diferencias después de varios giros con el auto de seguridad, que se mantiene. El relanzamiento se dilata y se agota el tiempo. Colapinto está 15° y quiere ir para adelante.

El francés quiere aprovechar que las diferencias se achicarán con el auto de seguridad para ir para adelante con goma fresca. Está 17°, dos puestos por detrás de Colapinto.

Se bloqueó la caja de cambios del auto de Albon y no se puede mover. Ahora, debe entrar la grúa y por eso el auto de seguridad se mete en la pista. Ahora, se achicarán las diferencias y habrá acción en las últimas vueltas.

Verstappen recupera la punta porque Antonelli pasa por el box, al igual que Russell. Hadjar también hace su detención y logra salir cuarto, delante de Piastri y Hamilton, beneficiado por el VSC.

El argentino perdió el puesto con Bearman y está 15°, pero tendrá un neumático nuevo para adelantar. Verstappen también paró y perdió la punta con Antonelli.

Colapinto pasará por boxes para poner la goma nueva, ya que el tiempo de parada se acortó a apenas 13 segundos.

El francés había perdido la posición con Stroll y Haas decide pararlo. Por eso, el argentino avanza; está a siete segundos del canadiense. Además, Verstappen le sacó ya 11 segundos a Antonelli. El podio lo completa Russell y Hamilton pelea por sacarle el cuarto lugar a Hadjar.

El adelantamiento del asturiano para quedarse con el décimo lugar frente a Lindblad es asombrosa. El inglés, en tanto, pierde otro puesto con Hulkenberg y queda 12°, más lejos de darle puntos a RB.

El argentino está a diez segundos de Stroll, pero con gran ritmo en la goma dura. Alonso, mientras tanto, busca el punto que tiene Lindblad. Lawson, en el otro Racing Bulls, perdió posiciones y ya está noveno.

El argentino lo superó al español en la recta opuesta. Luego, por la detención de Gasly, subió al 16° lugar antes de comenzar el giro 39.

El argentino giró en 1m41s220 en su última vuelta y le recorta la distancia a dos segundos y fracción a Carlos Sainz, que está 17°. Además, Albon se aleja a 20 segundos.

La punta sigue la misma estrategia e irá hasta el final con ese compuesto. La vuelta rápida es de Hamilton, aunque se queja del rendimiento de la goma media. En tanto, Colapinto gana el puesto de Bortoleto y está 18°.

El argentino salió por detrás de Bortoleto, que tiene una penalización de 10 segundos. Gasly está 16°, también lejos de los puntos, en una carrera cuesta arriba para Alpine.

El monegasco, con goma nueva y en una Ferrari, gana una posición y va por los puntos. Lawson para y regresa por detrás de Franco, que se mantiene 11°, pero es probable que lo supere rápidamente.

Ahora es Ocon el que pasa por los boxes. Un safety car, en una pista cada vez más seca, parece improbable. Pero sería lo mejor que podría ocurrirle al argentino para no perder tiempo en boxes.

Leclerc, Lindblad y Stroll pasaron por boxes y eso le permitió al argentino ganar tres puestos. La realidad es que deberá parar para no perder rendimiento con la goma amarilla que tiene desde la vuelta 10.

El argentino está 15°, a 13 segundos de Alonso y le saca 15 a Albon, su perseguidor. Además, Alpine podrá darle información de cómo se comparta el compuesto duro en el auto de Gasly. Aunque lo mejor sería un safety car para no perder tiempo en una parada.

Ahora es Sainz el que para poner la goma dura. Gasly, en tanto, pierde con Bearman y cae al puesto 19. El argentino, con buen ritmo en la goma amarilla, necesita un safety car para no perder tiempo en una segunda parada.

Gasly pasa por los boxes por segunda vez y el argentino gana otra posición. Le dijo a Stuart Barlow que se sentía bien con este compuesto. El francés vuelve en el 20° lugar con la goma dura para ir hasta el final de la carrera.

El argentino se puso detrás de su compañero Gasly, a quien tiene a cinco segundos. Ambos giran con la goma media, que responde bien en el Alpine.

El inglés perdió el octavo puesto con Piastri y Leclerc aprovechó para pasarlo después, por lo que el piloto de Racing Bulls cayó al décimo lugar, el último que entrega puntos. Su compañero Lawson está sexto, en una buena cosecha del mejor equipo del resto.

El inglés recupera terreno pese a no haber parado en boxes. Lucha por el puesto 11 entre Norris y Hulkenberg. Colapinto sigue 18°, ahora a cuatro segundos y fracción de Bearman.

El brasileño, que está 20°, sufrió una fuerte sanción por causar un accidente con Sainz, en la reanudación. En la punta, Antonelli supera a Russell para ser el nuevo escolta de Verstappen.

El argentino gira en 1m42s4 y mantiene lejos a Albon. Adelante, tiene a Bearman a cinco segundos.

La detención de Checo Pérez le hace ganar al argentino otro puesto, al igual que Gasly, que está 16°.

El neerlandés ya le sacó más de tres segundos a Russell, que está presionado por Antonelli, a menos de un segundo. Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad, Hamilton, Piastri y Hulkenberg completan el top 10.

Albon paró y cayó también en el clasificador. Eso, les permite a los Alpine ganar un puesto, ya que Gasly está 17°. En la punta, Verstappen le sacó más de dos segundos a Russell.

El argentino está 20°, luego de que el brasileño pusiera la goma dura para ir, seguramente, hasta el final. Gasly también ganó una posición: 18°.

Colapinto no puede salir del fondo en Malasia y a su compañero Pierre Gasly no le va mejor. Pese a que clasificó noveno, el francés está 19° por no haber largado con la goma de lluvia. Los Racing Bulls, encima, ya están quinto y séptimo.

El inglés fue el único que no pasó por boxes a cambiar la goma roja con la que largó, pese a las dificultades que lo hicieron perder el segundo lugar.

El neerlandés había perdido la punta en la largada, pero la recuperó con paciencia y una gran maniobra sobre Antonelli cuando el safety car dejó la pista. Russell también lo aprovechó y se puso segundo. Colapinto no pudo alcanzar al pelotón y está 21°, lejos.

¡¡MASTERCLASS DE SUPER MAX!! Luego del relanzamiento post-bandera amarilla por el despiste de Bottas, Verstappen dobló abierto y pasó a Kimi Antonelli para ser nuevamente el LÍDER de la carrera. 📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xSCUB6pgjC

El auto de seguridad se mantiene en la pista mientras retiran el coche de Bottas, primer eliminado del GP. Cuando termine la vuelta, se relanzará la carrera.

Casi toda la parrilla aprovechó el safety car y pasó por boxes, con excepción de Hamilton. Se reparten nuevamente las cartas tras el despiste de Bottas, con la goma blanda.

Antonelli, Verstappen y Russell pasan por los boxes para dejar las gomas de lluvia. Y los pone a salvo. Lo mismo harán los otros pilotos que habían largado con ese compuesto.

En la última vuelta, el neerlandés le mostró el auto al italiano, que no puede alejarse a más de un segundo. Leclerc, que cayó al último lugar cuando pasó a poner la intermedia de lluvia, ya está 16°.

Los tiempos del argentino bajan y espera que pronto se seque la pista para salir del 21° lugar. Lindblad, con la estrategia inversa, largó 22 con la intermedia de lluvia y ya está octavo. El asfalto más frío, porque está nublado y fresco, no ayudan.

El neerlandés, que perdió la pole en la largada con los Mercedes, lo pasa al inglés y ahora irá por Antonelli, el líder de la carrera. Colapinto está 21°, al perder la posición con Leclerc, que paró en boxes a poner intermedia de lluvia.

La estrategia falló para los equipos que cambiaron los neumáticos. Ferrari quiere parar a Hamilton como hizo con Leclerc, pero el inglés avisa que ya no es una opción: ahora hay que esperar la huella en la pista.

Leclerc tuvo que pasar por boxes y cayó al último lugar. Hamilton pasó del segundo al 16° puesto. Colapinto está 20°, pero Lindblad saltó al 9° lugar. Gasly, en el otro Alpine, está 18°.

Colapinto tuvo una largada complicada con la goma roja, a diferencia de Lindblad que logró ganar varias posiciones en la largada hasta el noveno puesto. Adelante, Antonelli aprovechó una mala salida de Verstappen y tomó la punta. Russell, que salió sexto, se puso segundo.

El argentino casi se va afuera, pero pudo volver. No pasa por boxes, finalmente, a poner la goma de lluvia y largará con la roja.

La carrera se acortó una vuelta. Varios pilotos tuvieron problemas con las gomas slicks y por eso Franco Colapinto pasa por el box para poner gomas de lluvia intermedia.

La pista todavía está mojada y el francés tuvo una brusca salida de pista. Pudo volver pero es una mala noticia para Alpine en la vuelta previa. Hamilton también se queja. Verstappen, con la goma de lluvia, podría tener ventaja en la largada.

Neumáticos intermedios para el neerlandés, y para la mayoría. Pero Norris lleva medios. Leclerc lleva blandos, al igual que Hamilton. Piastri también lleva medios. Colapinto usa la goma roja nueva que le había quedado disponible en la clasificación. Todavía queda algo de agua en la pista.

Finalmente, comienza la carrera con la vuelta de formación. La pista, tras la lluvia que retrasó en primera instancia la competencia, está casi seca. Colapinto puso la goma roja, igual que Hamilton en el segundo lugar. Verstappen, en cambio, eligió las intermedias para lluvia.

La categoría no entregó datos oficiales del motivo por el cual estuvo 48 minutos postergado el reinicio. Los autos habían salido a hacer las vueltas previas -tras la lluvia torrencial que había suspendido el arranque- cuando varios se quedaron parados en la pista por un aparente problema de software.

Dentro de 10 minutos se pondrá en marcha el GP de Bahréin en Malasia. Más de una hora y media después del horario original.

En Malasia, la noche cae a las 19. Faltan menos de dos horas para eso. Y mientras tanto la decisión de Control de Carrera no llega y el GP de Bahréin en Malasia sigue sin largarse. Apenas se dieron un par de vueltas de formación. Y la pista está seca después de la lluvia que obligó a la suspensión inicial.

Habrá una espera de 10 minutos a partir de la hora de reanudación. Mientras tanto, el circuito se va secando, y luego los coches circularán por él, terminando de secar la pista.

Extraoficialmente, en Malasia se habla de que el inconveniente que dejó varios autos parados en la vuelta de formación es la explicación de esta demora insólita. Mientras tanto, en la calle de boxes, los mecánicos acomodan los autos para respetar la grilla de partida.

La FIA todavía no informó cuándo será, pero aclaró que el orden respetará el original. Así, en la primera fila estarán Verstappen y Hamilton, pese a los problemas del inglés en la vuelta de formación.

La lluvia, que fue torrencial poco antes del arranque, demoró el inicio 40 minutos. Luego, en la vuelta de formación, varios autos sufrieron problemas con el software, según los primeros reportes, y se detuvieron en la pista, lo que obligó a sacar la bandera roja. Pero el procedimiento de largada sigue detenido sin explicación de la FIA.

Aún no informa cuándo se reanudará la carrera. Con la bandera roja y los pilotos debajo de los coches, nuevamente habrá un preaviso de 10 minutos antes de la vuelta de formación.

El argentino, al igual que la mayoría de los pilotos, deja el cockpit. La carrera fue declarada de inicio con gomas de lluvia. Sin embargo, eso podría cambiar por este nuevo retraso.

"Problema de software", le informó Ferrari a Hamilton, que se quedó parado en la recta principal. Sin embargo, no es el único con problemas en la pista: Haas y Cadillac también lo experimentan. ¿Será algún problema en los motores Ferrari por la lluvia? Según reportes de periodistas en Sepang, los equipos están confundidos sobre lo que ocurrió: todas las unidades de potencia de Ferrari, un Red Bull y un Audi fueron afectados en esa vuelta de formación.

Verstappen informó primero de algún inconveniente, mientras marchaba lentamente en la vuelta de formación. Ahora, es el inglés el que reporta un inconveniente con el acelerador y comienzan a pasarlo.

🏎️ ¡LOS DOS DE ADELANTE, CON PROBLEMAS! Atención con Max Verstappen y Lewis Hamilton y sus complicaciones en la vuelta de formación del #BahrainGP . 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/t1kCL1JVQf

El francés siguió de largo en la curva 3 y fue por la leca en la primera vuelta previa en Sepang.

Steady, Isack! Hadjar slithers off but finds his way back on track #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/IJ70naQPgt

Comienzan las vueltas de formación detrás del auto de seguridad, con 40 minutos de retraso. Todos los pilotos salen con gomas intermedias.

Lo informó la FIA. Y, una vez en la pista, decidirán si será parada detenida o no. Por eso, de por sí, el Gran Premio reducirá el total de vueltas, planteado en 56.

Dirección de Carrera confirmó cómo se pondrá en marcha el GP y no descartó que deban hacerse más de una vuelta. En cuanto a las condiciones, sigue lloviendo, aunque con menor intensidad. La temperatura de la pista ha bajado a 35 grados centígrados, mientras que la temperatura ambiente es de 25 grados.

Control de Carrera emitió la señal de 10 minutos. Los pilotos salen hacia la pista, la mayoría en monopatín.

Preocupan dos curvas por el agua estancada y trabajan en ellas. Faltará una nueva inspección del auto médico. "El último pronóstico indica que la intensidad de la lluvia debería disminuir en los próximos cinco minutos", avisaron en el último reporte. Hamilton y Alonso hacen gestos al mirar al cielo: quieren que ya se largue.

Dirección de Carrera dará un aviso con 10 minutos de antelación cuando decida que las condiciones son adecuadas para competir. A continuación, se realizará una salida en parado o la carrera comenzará detrás del coche de seguridad. En este último caso, los coches seguirán al coche de seguridad y, posteriormente, la salida podrá ser lanzada o en parado. Dirección de Carrera también puede imponer el uso de neumáticos de lluvia extrema mientras los coches circulan detrás del coche de seguridad.

Los comisarios de pista sacan el agua acumulada y hay una nueva inspección del auto médico. "El último pronóstico indica que la intensidad de la lluvia debería disminuir en los próximos 5 minutos", explicaron. En breve, habrá una decisión.

Sigue lloviendo, aunque con menos intensidad. El problema es que ahora hay agua acumulada en la pista. "Es estupendo que el director de carrera esté actuando de forma tan proactiva haciendo salir al coche médico; al ser un vehículo más pesado, suele desenvolverse mejor con el agua acumulada que un coche de Gran Premio, cuyo fondo plano se comporta como una tabla de skate en esas condiciones", comenta Coulthard en F1 TV.

Una vez que esta carrera comience, las condiciones de baja adherencia significan que la potencia eléctrica de los motores se reducirá a 250 kW en lugar de 350 : los equipos han recibido instrucciones al respecto. Esto es para ayudar a que los coches sean un poco más manejables en este tipo de condiciones.

El coche médico recorre otra vez el trazado. Luego, la FIA informará su decisión. Lo que es seguro es que se largará con inters, por lo que habrá otra parada adicional a las 2 o 3 ya previstas por la degradación. Mientras tanto, la transmisión internacional muestra a Colapinto con el monopatín en el pitlane.

FRANCO, PASADO POR AGUA. A la espera de que afloje la lluvia, Colapinto se divierte con su monopatín en el circuito de Sepang. 📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7aA7jp9YpO

La primera inspección dejó a la vista gran cantidad de agua estancada en la pista. "Las condiciones actuales no son adecuadas para iniciar la carrera", informa la FIA.

Según el proveedor de servicios de radar meteorológico de la FIA: "Es probable que las precipitaciones de nivel 2+ persistan hasta las 15:05-15:10. Entre las 15:10 y las 15:20, lo más probable es que se registren lluvias de nivel 1. A partir de las 15:20 y hasta que el chubasco se disipe, lo más probable es que se produzcan lluvias o lloviznas de nivel 0-1. Se prevé un periodo prolongado de condiciones secas una vez que pase este chubasco".

El auto médico recorre el asfalto mojado. La lluvia es más leve pero sigue cayendo. La carrera debería haber comenzado a las 4 de Argentina.

Hasta ahora, en 15 fechas, ninguna carrera había tenido estas condiciones. En Malasia, las gotas empezaron a caer media hora antes del inicio pautado y se convirtieron rápidamente en una lluvia torrencial. Red Bull, Ferrari y Racing Bulls hicieron pruebas en mojado para Pirelli con estos autos de cara a 2027. Pero la información es escasa.

¿Cuándo se largará en Sepang? Ese dato nadie lo tiene en Malasia. En instantes, el auto de seguridad saldrá a recorrer la pista para tomar una decisión.

Control de Carrera informó que por la lluvia se demorará el inicio de la carrera en Sepang. No será a las 4 cuando se apaguen las luces del semáforo.

La lluvia pasa de leve a intensa en cuestión de segundos. La temperatura de la pista está bajando rápidamente; ahora se sitúa en 35 grados centígrados. El dilema para pilotos y equipos es que todavía hace suficiente calor como para secar la pista y, dada la superficie abrasiva, los neumáticos intermedios no durarán mucho. Igualmente, la decisión de partir con gomas de lluvia saldrá de dirección de carrera.

Terminaron las vueltas de reconocimiento y los mecánicos llevan los autos hasta los lugares de partida. Colapinto ya dejó el Alpine en el cajón 21 y se prepara con su fisio Miguel Presencia al costado del auto.

Mientras son varios los pilotos que se ubican en sus cajones de partida, como Lando Norris y Max Verstappen, el argentino pasa por la calle de boxes y ensaya la salida, uno de sus fuertes en esta temporada con Alpine. Largara 21° y necesitará avanzar puestos desde el inicio.

Promete ser una carrera épica en Malasia... ¡¡LLUEVE a minutos del comienzo de la carrera y Colapinto prueba los neumáticos de su Alpine! 📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SBa7qcFlSq

Está seco entre las curvas 7 y 8, según informan los pilotos en las vueltas de reconocimiento de pista antes de posicionarse en el cajón de la parrilla de largada. Giran con los neumáticos de lluvia intermedios. A falta de 40 minutos, sigue haciendo el calor suficiente para evaporar la mayor parte de esa lluvia por ahora.

Here's a taste of the current conditions in Sepang 😵 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/enJrjCqzgO

Finalmente, empezó a llover. Los pilotos se preparan para dejar los boxes y los mecánicos arman las carpas en los cajones de partida.

Ha estado lloviendo de forma intermitente, aunque no se trata de las lluvias torrenciales habituales en esta zona, sino más bien de una ligera y dispersa. Esto no basta para mojar la pista, a menos que la lluvia persista; en ese caso, habrá que esperar a ver qué sucede a medida que se acerque el momento de la salida. Ahora no llueve, pero sí lo hizo durante el Drivers Parade.

A las 4 de Argentina se largará la vuelta previa de la 16° fecha de la temporada, con una primera fila apasionante: Max Verstappen vs Lewis Hamilton. ¿Café? ¿Mate? ¿Cómo resistimos hasta el final? Todo sirve para hacerle el aguante a Colapinto, que saldrá desde el fondo.

"A mí me gustaría que llueva, sería lindo, da oportunidades. Pero no tiene pinta de que vaya a llover. Ojalá nos dé un poco de oportunidades. Pero a enfocarnos en lo nuestro, que tenemos buen ritmo. Intentaremos hacer una buena carrera. Hay que elegir bien qué hacer con la estrategia, porque es una carrera con mucha degradación. Tengo muchos compuestos, pero hay un poco de incertidumbre e incógnita", palpitó el argentino en la previa con ESPN.

🏎️ ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE COLAPINTO? Franco larga desde la última fila en el #BahrainGP y habló sobre lo que espera para la carrera. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/XE8faVhEpf

La marca de neumáticos de la F1 anticipó una carrera a dos paradas, usando la goma media o la roja en el inicio y pasando a la dura en el final; pero no descartó que haya tres paradas: roja, dura, dura y media. Es una carrera a 56 vueltas.

"Sí, creo que se puede remontar. Es una pista que en general hay muchas frenadas y mucha degradación, obviamente, pero las rectas largas también ayudan a generar sobrepasos. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante", consideró el argentino en diálogo con ESPN. En el corralito con la prensa escrita agregó: "Mañana habrá muchas oportunidades de adelantar, el coche parece fuerte y el ritmo es bueno. Me veo más preparado que otras veces (tras hacer tanta tanda) pero hay que tener cuidado porque en tráfico deslizas mucho y degradas bastante".

"CREO QUE SE PUEDE REMONTAR": Franco Colapinto y el objetivo de Alpine para la carrera del domingo en el #BahrainGP . 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/VbUKAtmfsu

Cada jueves, sale el newsletter dedicado a Franco Colapinto y la actualidad de la Fórmula 1. Un espacio para debatir y generar un ida y vuelta para vivir con otra mirada lo que ocurre en el paddock.

Todas las semanas, Sabrina Faija te cuenta las novedades de la Fórmula 1 y Franco Colapinto. Suscribite acá .

Ambos largarán desde el fondo y son los rivales jóvenes de los equipos que luchan por ser el mejor del resto: Alpine y Racing Bulls. Ambos dedicaron sus prácticas libres a tandas largas con tanques llenos. Y el analista Lucas Corsino dejó un análisis para prestarle atención en la previa.

⚔️ En la carrera veremos una batalla entre Franco y Lindblad. Analicemos el ritmo y la degradación del Alpine vs. el RB en las long runs de FP2: Soft: 🟣 COL 104.76s ⚪️ LIN 104.94s +0.184s Medium: ⚪️ LIN 105.56s 🟣 COL 106.66s +1.103s Con soft Franco fue más rápido y tuvo una… pic.twitter.com/CzjOq1UGbg

El problema, como siempre, es la humedad. Y en el circuito de Sepang eso se hizo notar, especialmente entre los pilotos cuando debieron afrontar temperaturas de 60°C en la pista. Varios elementos son clave para que no afecte; especialmente, los chalecos refrigerantes.

How do drivers keep cool in extreme heat? 🥵 These vital bits of kit help a lot! 👇 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/izynd7weYD

Ayer, y a dos meses del cierre de la temporada, Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, le dijo a Sky: "Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dhabi". "Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año", precisó.

Max Verstappen, el último ganador en Malasia, logró su primera pole del año y largará en la primera fila junto a Lewis Hamilton.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ

Después de una primera jornada enfocada en el ritmo de carrera, con un auto cargado de combustible, Colapinto tuvo en el inicio de la FP3 la oportunidad de sentir por primera vez durante el fin de semana la velocidad del Alpine a una vuelta. Con el auto descargado, el piloto de 23 años se ubicó noveno, tres décimas por delante de su compañero de equipo. "Mi FP3 fue muy buena, el único momento del fin de semana en el que hice algo -bromeó en ESPN-. Estuvimos bastante fuertes". Luego, en la Q1 avanzó con un buen tiempo en el décimo lugar y a cinco milésimas de Gasly. Pero en la Q2 se priorizó guardar un juego de neumáticos blandos para la carrera; la jugada salió bien porque los Racing Bulls fueron eliminados y Gasly avanzó a Q3, clasificándose noveno.

F1TV y Disney+, como ocurre con todas las carreras, mostrarán la previa, el durante y el post. En este fin de semana también lo transmitirá en directo en Argentina la señal Fox Sports. La carrera se larga a las 4, aunque la televisación comenzará más temprano.

Mi nombre es Sabrina Faija y los estaré acompañando con lo que ocurra en Sepang, donde la F1 disputa la fecha 16 de la temporada. Es el regreso de la categoría a este circuito después de nueve años y a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Redactora de la sección Deportes.

Fuente: Clarín