Esto es lo que hay que saber sobre los graves disturbios que tienen en vilo a Francia

PARÍS.– Francia se encuentra conmocionada por los mayores disturbios de los últimos años , después de que las manifestaciones antigubernamentales degeneraran en disturbios y saqueos que causaron daños en todo el país y acentuaron la sensación de ajuste de cuentas nacional.

Cuando el caos amainó el domingo, los líderes políticos se culparon unos a otros por los disturbios y los ciudadanos observaron con horror sus ciudades, cubiertas de cristales rotos y los esqueletos carbonizados de coches quemados.

La violencia marcó la convergencia entre un movimiento estudiantil que llevaba semanas en marcha para exigir mejores condiciones escolares, un movimiento nacional emergente para protestar contra el alto coste de la vida y alborotadores oportunistas que utilizaron las manifestaciones como tapadera para saquear.

Las protestas han exacerbado la sensación de crisis fiscal y social en Francia , la segunda economía más grande de la Unión Europea. El gobierno intenta aprobar un presupuesto de austeridad impopular, mientras se enfrenta a la indignación pública, que ha contribuido a posicionar a Marine Le Pen, líder de extrema derecha, como la favorita para ganar la presidencia en las elecciones de la próxima primavera.

Más de medio millón de personas se sumaron a unas 110 marchas en toda Francia el sábado , según informó el Ministerio del Interior, en la jornada de protestas más multitudinaria desde que comenzaron las manifestaciones hace aproximadamente un mes. Un importante sindicato, la CGT, ofreció una cifra superior, estimando que participaron 800.000 manifestantes.

En medio de numerosas manifestaciones pacíficas, los alborotadores vandalizaron cerca de 1500 tiendas y numerosos símbolos del Estado francés, lo que derivó en aproximadamente 2000 arrestos.

Un incendio provocado destruyó gran parte del ayuntamiento de Limoges , en el centro de Francia. En Marsella, la segunda ciudad más grande del país, personas enmascaradas irrumpieron en un edificio gubernamental y derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República.

El mes pasado, los estudiantes de secundaria comenzaron a protestar para expresar su frustración por el estado de sus escuelas.

Han señalado el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento en las aulas, la sobrecarga de horarios, la escasez de profesores y personal, y la falta de financiación en las escuelas . Muchos también piden una reforma de las plataformas de admisión estatales para la educación superior y las universidades, que consideran injustamente selectivas.

Los estudiantes han bloqueado cientos de escuelas. Según el gobierno, han incendiado o dañado al menos 24 de ellas. Miles de personas han sido arrestadas desde septiembre y más de 1000 policías, estudiantes y personal escolar han resultado heridos.

La ira de los estudiantes se ha visto exacerbada por la contundente respuesta policial. La fiscalía y un organismo de control policial están investigando al menos 34 casos relacionados con acusaciones de mala conducta policial durante las protestas.

Entre los casos se incluye el de un chico de 15 años al que le arrancaron la mano izquierda , según informaron las autoridades, probablemente por la explosión de una granada aturdidora de la policía; y el de un chico de 14 años que resultó mutilado por una granada de gas lacrimógeno que un agente disparó a quemarropa.

A lo largo de octubre, los sindicatos y otros grupos activistas se han sumado cada vez más a las manifestaciones estudiantiles. Han organizado concentraciones más grandes para expresar su solidaridad con los estudiantes y protestar por una gama más amplia de problemas.

Algunos están indignados por el costo de vida y el alza de los precios del combustible, que se han disparado, en parte, debido a la guerra con Irán. Los agricultores se han sumado a las protestas, molestos por los costos agrícolas.

Las cuentas en redes sociales asociadas al movimiento de protesta de los “chalecos amarillos”, que sacudió Francia hace casi una década con manifestaciones en las carreteras contra los altos precios de la gasolina y otros problemas, se han sumado a los llamamientos a manifestarse.

Los partidos de izquierda también han aprovechado las protestas como parte de una expresión más amplia de descontento con el presidente Emmanuel Macron, cuyo mandato está limitado a dos periodos y que se acerca al final de su tiempo en el cargo.

Este descontento tiene una larga historia en Francia, donde las protestas estudiantiles de 1968 estuvieron a punto de derrocar al gobierno y contribuyeron a transformar la sociedad francesa.

El domingo, los líderes de extrema derecha y el gobierno centrista culparon a la extrema izquierda del caos. Señalaron en particular a un importante partido de extrema izquierda, Francia Insumisa, al que acusaron de haber provocado los disturbios.

El primer ministro Sébastien Lecornu ha acusado a los líderes de los partidos de sembrar desconfianza hacia la policía entre los estudiantes manifestantes, y ha afirmado que algunos de los alborotadores eran miembros de la “ultraizquierda”.

Francia Insumisa ha rechazado esa acusación y su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha culpado al gobierno por acciones que, según él, hicieron más probables los disturbios.

El señor Mélenchon afirmó en las redes sociales que el primer ministro Sébastien Lecornu era “responsable del caos, debido a su incompetencia o a una estrategia catastrófica para crear un partido de orden que hiciera olvidar su fracaso en las finanzas públicas”. El señor Lecornu no respondió a esa acusación.

Fuente: La Nación