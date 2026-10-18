Detuvieron al padre de Agostina Páez por robar dinero de un comercio junto a su pareja

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Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue detenido junto a su actual pareja, María Batule, de 34 años, acusados de sustraer $1,5 millones de un comercio de materiales para la construcción en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El empresario fue aprehendido el viernes en su domicilio y trasladado al Centro Único de Detención, según informó el abogado de la familia, Sebastián Robles, a la Agencia Noticias Argentinas.

El letrado señaló que asumirá formalmente la defensa el lunes y que, por el momento, no cuenta con mayores detalles sobre la causa.

Cómo habría ocurrido el hecho

La denuncia fue presentada por un representante de la empresa afectada. Según la investigación, el episodio ocurrió el 10 de octubre, cuando Páez y Batule se encontraban frente al mostrador del establecimiento.

De acuerdo con la acusación, una cajera dejó un fajo con $1,5 millones y se distrajo. En ese momento, el empresario habría tomado el dinero y se lo habría entregado a su acompañante. Luego, ambos se retiraron del lugar.

Tras la denuncia, la Policía analizó las cámaras de seguridad y avanzó con un allanamiento en la vivienda de Páez, realizado por personal del Departamento de Robo y Hurto de Las Termas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron $632.600, una camioneta y prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por los sospechosos en las grabaciones. Batule está señalada como presunta coautora del hecho.

Los antecedentes del empresario

Mariano Páez ya había quedado involucrado en otra investigación tras una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Estefanía Budán, quien lo acusó de agredirla y amenazarla.

Además, a principios de este año protagonizó una polémica luego de que se difundiera un video en el que realizaba gestos ofensivos e imitaba sonidos de un mono en un bar de Santiago del Estero.

Las imágenes generaron repercusión por la similitud con el episodio que había involucrado a su hija, Agostina Páez, en Brasil.

La causa judicial de Agostina Páez

La abogada santiagueña fue denunciada por injuria racial tras un incidente ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Según la acusación, insultó a empleados del establecimiento y realizó gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta.

En el marco de la investigación, las autoridades brasileñas le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica. En febrero, la Justicia ordenó su prisión preventiva, aunque posteriormente dejó sin efecto esa medida.

Agostina Páez regresó a la Argentina el 1 de abril, después de permanecer más de dos meses bajo prisión domiciliaria y pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a unos 18.000 dólares.

Su regreso no implicó el cierre de la causa, que continúa abierta en Brasil y en la que todavía no se había dictado una sentencia definitiva, según la información publicada.