“Estaba medio escabio”: manejaba a 140 km/h, chocó con un poste de luz y el accidente quedó filmado

Un joven de 20 años que conducía una camioneta a alta velocidad en Escobar y filmaba el momento junto con su acompañante, perdió el control, chocó contra un poste de luz y destruyó por completo el vehículo . En un audio de WhatsApp que circuló después y que le atribuyen al conductor, admitió que estaba "medio escabio" .

El episodio ocurrió el domingo a la madrugada en la localidad de Loma Verde , en inmediaciones de las calles Boote y El Jacarandá, cuando una Jeep Renegade blanca se despistó hacia la banquina e impactó con la columna del tendido eléctrico.

Además de la grabación interna, que captó los momentos previos y posteriores al choque, la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona .

En las imágenes se observa que la camioneta marchaba en exceso de velocidad por la calle Boote y, cuando se acerca a la curva, no puede disminuirla y se sale del camino de manera brusca . Como consecuencia, impactó contra el poste e incluso provocó daños en el ingreso a un complejo deportivo ubicado en ese lugar.

Los ocupantes del auto, señaló El Día de Escobar , fueron identificados como Tomás Valentín Olcese (20), quien conducía, y Santiago Enrique Sacavini (20), que iba como acompañante.

En una grabación que comenzó a circular después, que presuntamente salió del teléfono del conductor, él mismo relató cómo se dio la secuencia que terminó de manera desastrosa. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto ”, afirmó.

Además, la voz contó que el accidente ocurrió cuando volvía de un cumpleaños, en el que había consumido alcohol. “Estaba medio escabio”, admitió.

Los dos jóvenes fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital provincial Enrique Erill . Se supo después que el conductor sufrió un corte en una ceja y debieron hacerle dos puntos de sutura.

Si bien ninguno de los dos sufrió lesiones mayores, el estado en que quedó el Jeep pareciera demostrar lo contrario : se le desprendió la rueda delantera izquierda, se deformó gran parte del frente y el lateral izquierdo quedó en gran parte abollado.

El caso fue reportado por personal del club cuya entrada sufrió daños, mientras que integrantes del municipio se acercaron tras el alerta del Centro de Monitoreo. En el operativo también intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, Defensa Civil, y del área de Tránsito.

Fuente: Clarín