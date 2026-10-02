Vacunos: cierre de semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7228 animales que hicieron un acumulado semanal de 14.717 animales, un 8,88% inferior a los 16.151 de la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al martes del 9,23%, al pasar de 4042,323 a 3669,028 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,91%, tras variar de 4241,828 a 4075,727 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 0,22% en el General y un 0,18% en el Novillo frente a los 3661,096 y a los 4068,212 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1082 cabezas, representaron el 14,61% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4550 con 496 kg; $4500 con 449 y con 453 kg, y $4400 con 512 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 495 kg; $3800 con 521 kg, y $3600 con 446, 470 y con 495 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 310 y con 359 kg; $4900 con 397 kg, y $4800 con 411 kg, y en vaquillonas, $5120 con 274 kg; $4500 con 359 kg, y $4250 con 414 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3669,028, mientras que el peso promedio general resultó de 448 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4075,727 con un promedio semanal de $4155,450. En tanto, el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4075,730 y el promedio semanal de $4158,290. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4120,389. Detalle de venta: 1082 novillos; 1230 novillitos; 1950 vaquillonas; 2581 vacas; 282 conservas, y 280 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (176) Est. Don Braulio v. 36, 525 kg a $3700; Isadelca nt. 34, 399 a 4000. Aguirre Urreta Jorge SA: (35) Maguirre n. 35, 499 a 3700. Balcarce y Cía. SRL: (165) Mendi Arte El 6 vq. 29, 347 a 3200; Puntana n. 16, 442 a 3300; 34, 471 a 3400; nt. 17, 405 a 3150; 25, 408 a 3200; 32, 431 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (277) Agrobia vq. 15, 335 a 4700; 15, 311 a 5000; Grupo D y V nt. 19, 414 a 4400; 43, 406 a 4600; Gurdulich nt. 19, 410 a 4600; vq. 16, 307 a 5000; Prosmar n. 47, 441 a 4000; nt. 18, 429 a 4600; Traverso v. 18, 526 a 3700. Brandemann Consignataria SRL: (81) El Mate de Ameghino vq. 17, 317 a 4900.

Casa Massola SA: (80) Lena vq. 15, 335 a 3900; 15, 336 a 4000; 19, 327 a 4100; 31, 319 a 4200. Casa Usandizaga SA: (56) Los Coreanos v. 22, 451 a 3500. Colombo y Colombo SA: (128) El Mirador v. 17, 453 a 2900; 25, 534 a 3050; 23, 458 a 3600. Colombo y Magliano SA: (493) Colombo y Magliano v. 21, 529 a 3000; 17, 645 a 3720; vq. 21, 500 a 2950; 68, 471 a 3000; El Recado vq. 15, 331 a 4200; 20, 296 a 4500; 17, 331 a 4750; 21, 295 a 5000; La Ropa vq. 28, 378 a 4380; 20, 357 a 4500; Los López n. 24, 542 a 4300; Nazar Anchorena vq. 17, 292 a 4900; Piray Mini tr. 18, 628 a 4250.

Consignataria Melicurá SA: (170) Grosso vq. 20, 414 a 4250; 21, 367 a 4350; Kusayu vq. 17, 334 a 4500; 18, 313 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (157) El Indio de Juárez nt. 18, 390 a 4800; 22, 360 a 4900; Suc. Huarte n. 36, 512 a 4400. Dotras. Ganly SRL: (409) Est. La Dorita v. 17, 531 a 2000; 15, 457 a 2400; 52, 497 a 3600; Fidel v. 16, 460 a 2900; Ganly vq. 16, 373 a 3050; 16, 413 a 4100; 16, 398 a 4200; 18, 404 a 4250; Monte Ovejero nt. 15, 390 a 3250; 45, 384 a 3300; v. 65, 526 a 3000. Ferias Agroazul SA: (34) Juan Pedro v. 21, 550 a 3600.

Gahan y Cía. SA: (213) Agropecuaria La Maleza vq. 21, 365 a 3900; 22, 330 a 4300; Areco nt. 18, 350 a 4900; Guerrero vq. 16, 399 a 3000; La Tigra vq. 16, 406 a 3800; 22, 394 a 4000; Louge n. 26, 490 a 4200. Ganadera Salliqueló SA: (39) Tornes Hermanos vq. 16, 350 a 3900. Gananor Pujol SA: (93) Olaviaga e Hijos vq. 46, 325 a 4700. Gogorza y Cía. SRL: (76) Gran Trébol n. 17, 480 a 4300; 21, 450 a 4400; Peiretti vq. 18, 429 a 2800. Harrington y Lafuente SA: (45) De Lusarreta vq. 22, 438 a 3500.

Heguy Hnos. y Cía. SA: (43) Agrícola Carlos Keen n. 18, 478 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (90) Agrop. La Criolla vq. 27, 339 a 4600; 19, 320 a 4800; 15, 313 a 4900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (181) Cazaux nt. 45, 355 a 4500; La Monona Agropecuaria v. 27, 433 a 3300; Mulatero v. 29, 473 a 3500. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (287) Coninagro Ganad. v. 18, 551 a 3450; Daneo v. 30, 469 a 2800; 31, 474 a 2900; El Monte Mateo v. 27, 510 a 2700; 20, 496 a 2800; Est. Tres Bonetes n. 35, 493 a 3700. Lartirigoyen & Oromí SA: (45) Monte Argentino vq. 22, 339 a 4300; 23, 318 a 4400.

Llorente-Durañona SA: (122) Magsal n. 25, 441 a 4400; Proysol n. 27, 500 a 3600; Sarasola n. 36, 531 a 3300. Madelan SA: (598) Bazterrica v. 16, 465 a 2880; Bernardini v. 16, 525 a 3300; Boragno vq. 26, 395 a 2840; Del Potro v. 17, 488 a 3700; Fideicomiso Est. El Anhelo v. 30, 475 a 2800; 26, 480 a 2850; 27, 535 a 2920; La Sarita n. 17, 434 a 4600; vq. 23, 302 a 4900; 26, 289 a 4950; 26, 271 a 5000; Losabu v. 15, 475 a 3400; Merlo nt. 18, 395 a 4700; vq. 20, 330 a 4600; San Mariano v. 17, 545 a 3700; 26, 525 a 3800; Toldos Chicos v. 15, 498 a 3660. Martín G. Lalor SA: (380) Da-Nes vq. 17, 275 a 5100; 16, 274 a 5120; Ramos e Hijos n. 23, 439 a 4550; 36, 450 a 4570; Lespade Suobelet nt. 16, 429 a 4500; vq. 37, 338 a 4600; Escobar n. 24, 441 a 4500; nt. 17, 419 a 4620. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (298) Chispala vq. 26, 396 a 3200; Fundación Funisal nt. 18, 369 a 4860; Makusim v. 15, 555 a 2500; Manos Verdes vq. 16, 365 a 3700.

Monasterio Tattersall SA: (610) El Matico n. 39, 483 a 4000; vq. 22, 392 a 2000; v. 33, 440 a 2600; 18, 509 a 2800; Bobbio nt. 17, 421 a 4500; Nicsor nt. 29, 390 a 4800; 24, 370 a 4900; Salentinos vq. 17, 317 a 4300; Schoj nt. 20, 427 a 4650; 18, 411 a 4800; 17, 397 a 4900; Tattersall Argentino nt. 29, 353 a 5000; Troya vq. 17, 318 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (265) Lomendia v. 15, 509 a 3000; 18, 569 a 3700; Nard vq. 26, 325 a 4650; 27, 298 a 4900; Tunex nt. 16, 334 a 4800; 16, 299 a 4900; vq. 53, 381 a 2950; 17, 307 a 4500; 20, 290 a 4700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1116) Acopiadora de Granos v. 17, 439 a 2900; 27, 464 a 3000; Arata v. 32, 555 a 3600; Benedetti-Cerbino n. 15, 455 a 4400; nt. 28, 420 a 4600; Camurri Hnos. v. 31, 517 a 3600; Est. La Dorita v. 20, 593 a 2700; Est. La Josefina vq. 19, 481 a 3650; Est. La Dorita v. 72, 509 a 3000; Establecimiento Maraju nt. 18, 426 a 3800; 17, 410 a 4000; García nt. 17, 378 a 5000; vq. 19, 337 a 4800; Los Ángeles vq. 21, 401 a 4100; 21, 401 a 4200; Escobar n. 15, 446 a 4500; 15, 439 a 4600; Gaztambide vq. 16, 402 a 4370; 30, 375 a 4500; Montoya nt. 23, 409 a 4700; Monvale v. 15, 590 a 3720; 18, 546 a 3770; Pemag vq. 19, 337 a 4800; Puntana nt. 17, 424 a 3600; vq. 40, 421 a 2800; 15, 392 a 2900; Ranchito María Inés v. 15, 522 a 3500; Regueira n. 29, 548 a 4300; 33, 515 a 4400; 18, 493 a 4450; Rollon v. 16, 535 a 2900; San Mariano vq. 37, 383 a 4600; Tapalgro vq. 18, 409 a 4300. Santamarina e Hijos SA: (68) Battistessa nt. 21, 400 a 3500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (97) El Juncal de Cachari n. 30, 502 a 3850.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (24); Goenaga Biaus SRL (53); Jáuregui Lorda SRL (25); Nieva H. y Asociados SRL (13); Wallace Hermanos SA (30).

Fuente: La Nación