Entre Ríos: rompió la puerta de la casa de su ex, la amenazó con un cuchillo frente a sus tres hijas y la Policía le disparó

Un hombre de 32 años entró por la fuerza a la casa de su expareja, la amenazó con un cuchillo delante de sus tres hijas menores de edad y terminó herido de un disparo policial. El violento episodio ocurrió este jueves por la mañana en la localidad de María Grande, en Entre Ríos , y terminó con la detención del acusado.

El ataque se produjo alrededor de las 6.15 en una casa ubicada sobre la calle 20 de Septiembre al 1000, en el departamento Paraná .

Según informaron fuentes policiales, el hombre rompió la puerta de entrada de una patada para acceder a la propiedad. En ese momento, la mujer se encontraba refugiada en una habitación junto a sus tres hijas.

El acusado tenía antecedentes por violencia de género y había sido notificado de restricciones judiciales de acercamiento. Además, se encontraba en situación de calle .

Cuando los policías llegaron a la casa, el hombre consiguió entrar a la habitación donde estaban la mujer y las nenas.

De acuerdo con la reconstrucción policial, sujetó a su expareja con un brazo mientras sostenía un cuchillo y les exigió a los efectivos que abandonaran la propiedad.

La situación se agravó cuando la víctima logró soltarse y apartarse del acusado. En ese momento, el hombre intentó atacar con el arma blanca a los uniformados que intervenían para controlar la situación.

Ante el intento de agresión, uno de los efectivos disparó una escopeta cargada con munición antitumulto.

Los perdigones impactaron por encima de la rodilla izquierda del acusado, que perdió la estabilidad y fue reducido por los policías.

Una vez controlada la situación, el hombre quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidía, donde permanece a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado durante las amenazas y una vaina servida correspondiente al disparo policial.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades penales del detenido.

Fuente: TN