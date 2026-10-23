Desaparición de la docente en Corrientes: los cinco imputados seguirán detenidos y la fiscalía avanza en la hipótesis del crimen

La causa por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que fue vista por última vez en Corrientes, tuvo un nuevo avance este viernes: los cinco sospechosos fueron imputados y seguirán detenidos.

Rosa Leguizamón, la vecina de la maestra, fue imputada como coautora de homicidio simple , mientras que Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas fueron acusados como coautores de femicidio . Ezequiel Bordón, en tanto, fue imputado por falso testimonio.

La fiscalía pedirá la prisión preventiva sin plazo para todos los acusados y este viernes se realizará la audiencia de medidas de coerción, en la que se analizará la situación de los detenidos.

La imputación de Leguizamón se conoció hace minutos y representa un nuevo avance en una investigación que busca determinar qué pasó con Godoy, desaparecida desde el 6 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

El abogado sostuvo que su clienta desconoce qué pasó con Nancy Godoy y aseguró que está ajena a la desaparición. También afirmó que no se encontraron prendas de la docente durante el allanamiento en su casa y que no hay información relevante en su celular.

“No sabe qué pasó con Nancy, ella se puso a buscarla, está totalmente ajena. La teoría del fiscal es apuntar, esa es su función”, afirmó.

Además, señaló que Leguizamón entregó la clave de su teléfono y que se realizaron pruebas de ADN. “No hay nada en el celular de Rosa. Le dimos la clave. Ayer tuvimos que hacer las pruebas de ADN y están a disposición ”, expresó.

Por último, negó que su defendida tuviera algún vínculo con Ireneo Zarza, el capataz de la estancia El Curupí que fue detenido en el marco de la investigación. “No tenía ninguna relación con Zarza. Ella respondía a lo que hacía su marido”, concluyó.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González , de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En las últimas horas, la causa sumó dos nuevos detenidos: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, y un hombre de apellido Sandoval.

Ambos fueron arrestados durante una serie de allanamientos realizados el miércoles por la noche. Sus detenciones se sumaron a las de Rosa Leguizamón, su pareja, Nahuel Rojas, y Ernesto Ezequiel Bordón. Con la imputación de Leguizamón por homicidio simple, la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de cada uno.

Hasta el momento, los investigadores buscan establecer qué ocurrió con la docente y cuál fue el grado de participación de los sospechosos. Las situaciones procesales y las calificaciones legales de cada detenido deberán precisarse a partir de las decisiones formales de la Fiscalía.

Leguizamón fue una de las primeras personas que alertó sobre la desaparición de Godoy. Sin embargo, quedó bajo sospecha después de declarar ante los investigadores, que detectaron presuntas contradicciones en su relato y en el de su pareja sobre las circunstancias que rodearon la ausencia de la maestra.

La mujer y Roja s habían sido detenidos inicialmente por presunto encubrimiento agravado. La investigación busca determinar si ambos ocultaron información relevante y si tuvieron alguna participación en los hechos que se investigan.

Durante un allanamiento en el domicilio de Leguizamón, los investigadores secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a Nancy. Entre los elementos mencionados en la cobertura del caso figuran una campera negra y dos alpargatas, cuyo vínculo con la docente debía establecerse mediante reconocimientos y pericias.

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La mujer se desempeñaba como directora suplente y debía atravesar un sector de la estancia El Curupí para llegar al establecimiento.

La denuncia por su desaparición se formalizó al día siguiente. Desde entonces, la familia aportó audios y videos a la Justicia, mientras los investigadores realizaron entrevistas, allanamientos y rastrillajes para reconstruir sus últimos movimientos.

La detención de Zarza, capataz de la estancia donde funciona la escuela, marcó otro giro en la causa. Según los testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría estado en un puesto ubicado a unos 150 metros del establecimiento durante las horas previas a la desaparición.

La hipótesis de un homicidio tomó fuerza entre los investigadores, aunque el cuerpo de la docente todavía no fue encontrado. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer qué pasó con Nancy, determinar la eventual participación de los cinco detenidos y definir si corresponde avanzar con nuevas imputaciones o detenciones.

Fuente: TN