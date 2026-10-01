Encontraron muerta a una nena de 11 años en su casa y detuvieron a toda su familia

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Una nena de 11 años, identificada como Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada muerta durante la madrugada en su casa de la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en Berazategui.

El hecho fue descubierto cerca de las 2 de la mañana, cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al domicilio tras un llamado al 911 y constataron la muerte de la menor. Minutos antes, su abuela, Mónica Villalba, había encontrado a la niña inconsciente en el baño.

La investigación dio un giro luego de los resultados preliminares de la autopsia, que detectaron lesiones compatibles con golpes y signos que podrían ser compatibles con un abuso sexual de antigua data.

A partir de esos resultados, la Justicia investiga un posible abandono de persona seguido de muerte y hay cuatro familiares directos de la víctima detenidos.

La autopsia que cambió la investigación

En las primeras horas, la causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte. Sin embargo, el informe preliminar de los forenses aportó nuevos elementos que fueron incorporados a la investigación.

Los médicos detectaron lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna. Además, encontraron indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.

A partir de estos resultados, la Fiscalía de la UFI N° 3 ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedara a cargo de las tareas investigativas y dispuso allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno familiar de la víctima.

Cuatro familiares quedaron detenidos

La investigación derivó en la detención de cuatro familiares directos de la nena: Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La causa es investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.

Los conflictos familiares que analiza la Justicia

Durante las primeras horas de la investigación, familiares señalaron que la nena atravesaba serios conflictos personales con su madre.

Ese antecedente forma parte de las líneas que analiza la Fiscalía, aunque por el momento no permite establecer por sí solo qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, quien ordenó preservar la escena, identificar posibles testigos y avanzar con las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para completar los estudios forenses.