Encontraron lingotes de oro escondidos en un inodoro durante un allanamiento por la desaparición de un hombre en Santa Cruz

Cuatro lingotes de oro , de más de 2 kilos y medio cada uno, fueron encontrados dentro de un inodoro en Caleta Olivia, Santa Cruz, en el marco de allanamientos que se realizaban por la desaparición de un hombre.

Las barras incautadas, junto a otros elementos de valor encontraron, alcanzarían, según las autoridades , una valuación que ronda los 1.200 millones de pesos.

Los lingotes de oro fueron descubiertos por personal de Prefectura durante un procedimiento dentro del tanque de agua de un sanitario que no estaba en uso.

Según informó la fuerza en un comunicado, el operativo tuvo lugar en dos viviendas en el que los efectivos identificaron a tres personas mayores de edad; en una de ellas, encontraron las piezas.

En esa misma casa secuestraron un auto, un equipo DVR, dos celulares, 38 vaina s y tres sobres con muestras de hisopados realizadas sobre una heladera. También incautaron otros elementos que serán analizados por su posible interés para la investigación, detallaron las autoridades.

Por su parte, en la otra casa allanada, donde se secuestraron dos teléfonos, se identificaron a otras cuatro personas, dos adultos y dos menores.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con la secretaría del doctor Kevin Daniel Rearte. Ambos dispusieron el secuestro de los elementos encontrados y que todas las personas identificadas quedaran vinculadas a la causa judicial en curso.

Según reconstruyó El Comodorense , el hallazgo se dio en el marco de una investigación por la desaparición de un hombre, ocurrida el 7 de diciembre de 2025. Sin embargo, el hallazgo resucitó una causa de 2023 , cuando en abril se reportó un robo de lingotes en la minera Patagonia Gold, en Santa Cruz, indicó el sitio Nuevo Día.

Si bien el vínculo no está confirmado, la prensa local aseguró que se buscan indicios que vinculen ambos episodios.

Según informó la propia compañía canadiense, y reprodujo el mismo medio, l os delincuentes ingresaron a la sala de oro del proyecto y escaparon con material doré, una aleación de oro y plata que se obtiene durante el procesamiento del mineral. La empresa estimó que el cargamento contenía unas 500 onzas de oro equivalente, una cantidad comparable a un mes de producción de los proyectos Lomada y Cap-Oeste.

Fuente: Clarín