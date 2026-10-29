Encontraron el celular de Nancy Godoy y podría aportar nuevas pistas en la investigación por el femicidio

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes sumó un hallazgo que podría aportar pistas para esclarecer las circunstancias de su muerte: encontraron su celular entre sus pertenencias.

El dispositivo podría ser clave para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió antes de su desaparición. Los investigadores buscarán establecer si contiene información relevante para avanzar en la causa.

La última comunicación conocida de la docente rural fue el 7 de octubre, cuando le envió un audio a su nuera, Alejandra, para contarle las dificultades que enfrentaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela. Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron su desaparición.

La investigación comenzó a concentrarse en personas vinculadas con la estancia El Curupí, especialmente en quienes tenían contacto frecuente con la docente y conocían sus desplazamientos.

Ireneo Zarza, capataz de la estancia, está acusado como coautor de femicidio y fue señalado como uno de los principales sospechosos.

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron ropa quemada en una construcción rural que utilizaba Zarza, ubicada a unos 150 metros de la escuela. Los elementos fueron secuestrados para realizar pericias.

También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas , ambos vinculados con el establecimiento rural.

La cuarta acusada por el asesinato es Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple . La mujer era una baqueana que ayudaba a trasladar a Godoy a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela. Además, le ofrecía alojamiento en una casa cercana.

Durante un allanamiento en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio después de haber brindado declaraciones contradictorias sobre la desaparición.

En una de sus versiones, el hombre aseguró que Godoy había sido asesinada y que su cuerpo fue arrojado a un bañado. Posteriormente se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración había sido obtenida mediante presiones y maltratos policiales.

Los cinco sospechosos permanecen bajo prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Este miércoles, dos policías que participaban en los rastrillajes encontraron el cuerpo de Godoy en un viejo potrero del paraje El Malezal.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González trabajan para establecer si ese fue el lugar donde ocurrió el asesinato o si el cuerpo fue trasladado desde otro sector .

Además de la autopsia, serán relevantes los resultados de las pericias sobre la ropa y demás elementos secuestrados.

La investigación deberá determinar cómo murió Nancy Godoy , qué participación tuvo cada uno de los acusados y si el crimen estuvo vinculado con un ataque sexual o con alguna de las irregularidades que había denunciado antes de desaparecer.

Fuente: TN