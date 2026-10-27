En vísperas de la llegada del papa, líderes de los credos analizarán los desafíos que afrontan las religiones

En un coloquio sin antecedentes en el país, referentes de los principales credos y sociólogos de las religiones debatirán sobre los desafíos que afrontan las confesiones religiosas en la Argentina para testimoniar su fe y transmitir su mensaje en un mundo necesitado de valores trascendentes, en tiempos de grandes cambios culturales y vertiginosos avances tecnológicos.

El encuentro -que refleja el ejemplar clima de convivencia interreligiosa que se vive en el país - es organizado por el suplemento Valores Religiosos de Clarín , en el marco de la visita del papa León XIV, que constituye una ocasión más que propicia para reflexionar sobre el quehacer de las religiones en una sociedad plural, respetuosa de los que creen y los que no.

Tras las palabras de bienvenida del asesor general de Valores Religiosos, padre Guillermo Marcó, tres sociólogos brindarán un panorama religiosos del país: Manuel Hermelo (UCA), director de Opinión Pública Voices!; Juan Cruz Esquivel (UBA), investigador del CONICET, y Arturo Fitz Herbert Austral), director de la Escuela de Posgrados en Comunicación.

Los desafíos de las religiones en el país serán abordados por monseñor Ángel Macín, obispo de Reconquista y presidente de la comisión de Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal; Claudio Epelman, director del Congreso Judío Latinoamericano, Omar Massud, presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA); el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (ACIERA), y el periodista Sergio Rubin,

El aporte del diálogo interreligioso en Argentina lo tratarán el padre Marcó, el rabino Daniel Goldman y el profesor Omar Abboud, co-presidentes del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI); Cyntha Hotton, dirigente evangélica y diputada mandato cumplido, y Pilar Bosca, directora General de Cultos del Gobierno de la Ciudad.

Tambien pronunciarán unas palabras el coordinador general de la visita del papa, monseñor Raúl Pizarro, y el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo. Finalmente, monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cerrará el encuentro.

El coloquio se realizará este jueves, de 9 a 12, en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano se Buenos Aires (MALBA), avenida Figueroa Alcorta 3415.

Fuente: Clarín