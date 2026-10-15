En su último día en Washington, Javier Milei será declarado “Campeón mundial de la libre empresa”

En el último tramo de su visita de 36 horas a Washington, el presidente Javier Milei recibirá este jueves el premio al “ Campeón mundial de la libre empresa” en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, presentado por un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, y promoverá ante empresarios e inversionistas las oportunidades que ofrece la Argentina.

Cerca de las 11 de la mañana (hora argentina) Milei será recibido en el Great Hall del edificio de estilo neoclásico de la Cámara, frente a la Casa Blanca, por la presidenta y CEO de la organización, Suzanne Clarck, que presentará el premio que entregará al jefe de la Rosada, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica, acompañada del secretario de Energía Chris Wright, que es un hombre de confianza de Trump.

Luego el presidente disertará sobre “el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y defenderá su modelo económico ante los empresarios.

Wright es hoy un funcionario clave en medio del aumento de los precios de los combustible s en Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio, una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses de cara a las legislativas del 3 de noviembre.

Wrigth será el más alto funcionario del gobierno de Trump que verá Milei en su vigésima visita a Estados Unidos desde que fue elegido presidente. Uno de los objetivos del viaje es ratificar la alianza y apoyar a Trump ante los comicios de medio término, que son clave para la gobernabilidad futura del republicano, ya que su partido podría perder una o hasta las dos cámaras del Congreso si sufriera un golpe contundente, según las encuestas.

Trump pidió a los estadounidenses que hicieran de cuenta de que su nombre figuraba en la boleta aunque viene maltrecho en la campaña, con un índice de popularidad en caída y con fuertes críticas a su gestión, sobre todo la económica. Un 63% de los estadounidenses desaprueba su manejo de la economía y un 69,8% lo responsabiliza de la creciente inflación, según un promedio de sondeos de RealClearPolling.

En una gala latina el miércoles por la noche, Milei dijo claramente en su discurso que apoyaba las ideas de la libertad y que veía un riesgo si Trump perdía las elecciones. “Es importante no solo para los Estados Unidos sino para Occidente entero que el rumbo del presidente Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, dijo.

“Yo creo que las ideas de la libertad tienen un efecto contagio fundamentalmente porque son ideas justas y porque son verdad y la verdad tarde o temprano triunfa. Por eso he llevado esta prédica por todos los países de la región y quiero decirles a todos los hombres del mundo libre que siempre contarán conmigo para decir la verdad, para hablar en contra de las mentiras del comunismo y para defender las ideas de la libertad”.

Luego de su discurso en la Cámara de Comercio, Milei participará por la tarde en la embajada argentina, en la Avenida New Hampshire, en un evento enfocado en la lucha contra el antisemitismo en ocasión de la presidencia temporal de Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Del encuentro, que fue convocado con la consigna “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Y ehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, como presidente de la IHRA.

Finalizado el encuentro, Milei y su comitiva partirán por la noche de regreso a Buenos Aires, donde arribarán a las 8.30 del viernes.

Periodista,

Fuente: Clarín