En qué canal pasan el GP de Singapur de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa una nueva fecha de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito Urbano Marina Bay: el Gran Premio (GP) de Singapur. La carrera, que comienza a las 9 (hora argentina), se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro; mientras que en Fox Sports estará disponible el relato en vivo y, horas más tarde, la prueba en diferido. Franco Colapinto largará en el 15° lugar de la parrilla de salida.

El argentino abandonó en la carrera sprint por un problema con la batería. Luego, en la clasificación, avanzó hasta la segunda etapa, la Q2, con una gran primera vuelta rápida que lo ubicó en el noveno lugar. Sin embargo, una vez eliminados los primeros seis pilotos, fue al límite para intentar mejorar su tiempo, pero tocó levemente el muro en su último intento y terminó 16°, aunque largará 15° por una penalización al británico George Russell (Mercedes).

“Antes [de pegarle al muro] ya iba mucho más lento que en mi vuelta de la Q1, lo que normalmente no debería pasar por mucho. Fue muy extraño, no tenía agarre trasero en la última vuelta, era extremadamente pobre, fue el peor balance que tuve en todo el fin de semana. Un poco perdido, para ser sincero, porque en la Q1 se sintió bastante fácil dar una vuelta y no venía nada mal, pero luego el auto se sentía muy inestable”, dijo Franco ante la prensa después de la clasificación.

El Gran Premio de Singapur se disputa este fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay, con la carrera programada para el domingo a las 9 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

Andrea Kimi Antonelli, el italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes, se impuso en ocho carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España) y manda en la tabla de posiciones con 325 puntos, 89 más que su compañero de equipo y perseguidor más cercano, el británico George Russell (Mercedes). Tercero está Lewis Hamilton (Ferrari) con 221 y más atrás aparece Charles Leclerc (Ferrari) con 197. Ambas escuderías ocupan los primeros puestos en el certamen de constructores con 561 y 418 unidades, respectivamente.

Colapinto, que viene de terminar 13° en el GP de Bahréin que se corrió en Malasia y está 12° con 27 puntos, tiene la ilusión de recuperarse y volver a sumar puntos apoyado en la reciente mejoría en el monoplaza de la escudería francesa. Pierre Gasly, su compañero de equipo, ya consiguió 41 unidades en el certamen y se ubica décimo en la tabla de posiciones de pilotos (largará 7° en la carrera de este domingo).

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Fuente: La Nación