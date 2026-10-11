El papa León XIV anunció que se internará para operarse de un nódulo en un pulmón a pocos días del viaje a la Argentina

ROMA.- Causando gran shock y en una noticia que conmovió al mundo, al finalizar la oración mariana del Angelus de este domingo, el papa León XIV, de 71 años, anunció que en los próximos días se internará en el hospital para operarse y removerse un nódulo en el pulmón .

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado” , anunció. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”, detalló, con gran humanidad y, sobre todo, enorme transparencia.

Nadie sabe si esta intervención quirúrgica podría poner en duda su próximo viaje a la Argentina , del 8 al 11 de noviembre próximo, en el que también irá antes a Uruguay y luego a Perú. Aunque al saludar a fieles peruanos presentes en la Plaza de San Pedro, pocos antes de su anuncio shock, el Papa dijo que esperaba poder visitarlos.

Fuente: La Nación