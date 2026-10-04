En el año 2000, Bruce Willis compró 3 hectáreas en el Caribe: construyó 3 casas, 4 piscinas y 11 habitaciones

A los 71 años , Bruce Willis supo ser dueño de uno de los refugios más exclusivos del Caribe. En el año 2000, el actor adquirió 3 hectáreas en Parrot Cay , una isla privada ubicada entre Providenciales y North Caicos, en las Islas Turcas y Caicos . Durante los cuatro años siguientes, se dedicó a transformar ese terreno virgen en un complejo de lujo que terminó marcando un antes y un después en la zona.

La propiedad, que formaba parte del entorno del resort COMO Parrot Cay , ocupaba unos 7,3 acres frente al mar. Willis diseñó un conjunto de tres viviendas con un total de 11 habitaciones , cuatro piscinas, un pabellón de yoga junto a la playa y más de 17.000 pies cuadrados de terrazas . La arquitectura, inspirada en Asia, priorizaba los espacios abiertos y las vistas al océano.

La residencia principal contaba con cinco dormitorios , una sala de cine y una gran zona de estar conectada con el exterior. El dormitorio principal ocupaba toda la planta superior y tenía una terraza privada con vista directa al Caribe.

El complejo también incluía un parque infantil con un barco pirata y varios vehículos para recorrer la isla. Los 4.500 pies cuadrados de espacios exteriores cubiertos permitían disfrutar del clima y el paisaje en cualquier momento del año.

La casa tuvo un significado especial para Willis y su familia. En 2009 , el actor se casó allí con Emma Heming , y una década más tarde renovaron sus votos en el mismo lugar, poco antes de poner la propiedad en venta.

En 2019 , tras cinco meses en el mercado y con un precio inicial de 33 millones de dólares , la propiedad finalmente se vendió por 27 millones . El desarrollo impulsado por Willis ayudó a posicionar a Parrot Cay como un destino de lujo en el Caribe, atrayendo la atención internacional y transformando una zona virgen en un centro turístico de alto nivel.

El legado del actor en la isla quedó marcado no solo por la arquitectura y el confort, sino también por el impulso que le dio a la región, que hoy es sinónimo de exclusividad y descanso frente al mar.

Fuente: TN