En 1903, Francisco Pascasio Moreno donó 7500 hectáreas en la Patagonia: hoy forman parte de un Parque Nacional

El 6 de noviembre de 1903, el explorador Francisco Pascasio Moreno tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia ambiental de la Argentina: donó al Estado 7500 hectáreas de la Patagonia , ubicadas cerca de Puerto Blest y el lago Frías , al oeste del Nahuel Huapi.

En vez de quedarse con esas tierras como propiedad privada, Moreno pidió que se transformaran en un “ parque público natural ”, una idea revolucionaria para la época. Así, ese gesto se convirtió en el núcleo fundacional del actual Parque Nacional Nahuel Huapi , el primero de la Argentina y de toda Latinoamérica.

Hoy, el parque protege los bosques andino-patagónicos y especies nativas, y recibe a casi 700.000 turistas cada año .

Moreno fue contratado como perito geógrafo por el gobierno argentino para resolver una disputa territorial tras el Tratado de Límites de 1881 . Su tarea fue clave para definir los límites con Chile, gracias a los relevamientos cordilleranos y la información que aportó al arbitraje internacional que concluyó en 1902.

Como reconocimiento a su labor, el Estado le entregó esas hectáreas. Sin embargo, Moreno eligió no venderlas ni explotarlas, sino convertir ese premio personal en un patrimonio para toda la sociedad .

La donación de Moreno marcó el inicio de un proceso de conservación que se extendió durante las décadas siguientes. En 1907 , el área protegida se amplió a 43.000 hectáreas .

El 8 de abril de 1922 se creó el Parque Nacional del Sud , antecedente directo del Nahuel Huapi. Más tarde, en 1934, la Ley N.º 12.103 estableció oficialmente el Parque Nacional Iguazú y la primera red nacional de áreas protegidas.

Hoy, el Parque Nacional Nahuel Huapi cuenta con una extensa red de senderos y es uno de los destinos más visitados del país, símbolo del compromiso argentino con la conservación de la naturaleza.

Fuente: TN